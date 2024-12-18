Раненым бойцам СВО передадут новогодние подарки в столичном госпитале имени Мандрыка
Представители фестиваля «Путешествие в Рождество» 19 декабря отправятся в госпиталь имени П. В. Мандрыка к раненым бойцам СВО, чтобы подарить новогодние подарки. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
Часть подарков, которые получат участники специальной военной операции, были собраны гостями и участниками благотворительного хоккейного матча, который прошел на днях на одном из катков фестиваля. Команды передали в госпиталь джерси, спортивную амуницию и шайбы с автографами звезд российского хоккея.
Также бойцам преподнесут праздничные угощения и московские плюшки для новогоднего чаепития.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 14 декабря по 12 января в рамках проекта «Зима в Москве». В этот период в столице организуют творческие и кулинарные мастер-классы, концерты и спектакли.
Проект «Зима в Москве» объединит все развлечения зимней столицы с 1 декабря до 28 февраля. Помимо «Путешествия в Рождество» в проект войдут такие фестивали, как «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве». Различные активности будут проходить на 2 тыс. городских площадок.