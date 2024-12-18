В России произошло 288 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 288 ДТП, в которых погибли 42 и получили ранения 352 человека. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

ДТП, в котором погибли пять человек, произошло на 209-м км федеральной автодороги Саранск — Сурскон — Ульяновск. Гражданин Узбекистана с водительским стажем два года, управляя легковой автомашиной в условиях снегопада, в разрешенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля, все граждане Узбекистана, погибли. Водитель грузовика получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По итогам прошедших суток в результате 110 ДТП, 59 из которых произошло на пешеходных переходах и 51 вне зоны их действия, погибли восемь пешеходов, еще 103 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших пешеходов 19 детей, 15 из которых получили травмы на пешеходных переходах.

С участием автобусов во вторник зафиксировано 27 ДТП, в которых два человека погибли, 44 потребовалась медицинская помощь. Причиной 15 происшествий стало нарушение ПДД водителями автобусов. ДТП с участием автобуса, в котором погибли два пассажира, произошло на 426-м км региональной автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи на территории Забайкальского края. 28-летний водитель вахтового автобуса, гражданин Киргизии, перевозил 21 работника строительной компании. Не справившись с управлением, он съехал с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП два пассажира автобуса погибли, еще четыре получили телесные повреждения и были госпитализированы.

С участием несовершеннолетних за минувшие сутки зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, ранения получили 35 юных участников дорожного движения. ДТП, в котором погиб несовершеннолетний пассажир, произошло в Омской области. На 41-м км автодороги Марьяновка — Шербакуль водитель легкового автомобиля на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовой автомашиной, следовавшей по главной дороге. В результате ДТП виновник автоаварии получил телесные повреждения и был госпитализирован, а его 12-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Кроме того, в связи с сильным снегом, метелью и порывистым ветром на территории Красноярского края временно прекращено движение с 5-го по 22-й км автодороги до аэропорта Норильск.

«Призываем автомобилистов обращать особое внимание на дорожную обстановку и погодные условия. При управлении автомобилем в условиях плохой видимости, снегопада или метели рекомендуем снизить скорость и увеличить дистанцию, отказаться от частых перестроений и избегать резких маневров. По возможности постараться вообще отказаться от длительных поездок на автомобиле, а в городских условиях лучше выбрать общественный транспорт», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

При планировании автомобильных поездок на дальние расстояния Госавтоинспекция рекомендует водителям ознакомиться с оперативной информацией, касающейся изменений в организации дорожного движения. В случае введения ограничения движения или закрытия участков дорог из-за ухудшения погодных условий информация оперативно размещается в СМИ, на страницах официального сайта Госавтоинспекции и на официальных страницах подразделений службы в социальных сетях.

12 декабря Госдума приняла законопроект об увеличении ряда штрафов за нарушение ПДД, поправки должны вступить в силу с 1 января 2025 года. В частности, за превышение скорости на 20–40 км/ч (самое частое нарушение правил) штраф составит 750 рублей вместо 500 рублей. Максимальный штраф за превышение скорости (на 80 км/ч и выше) увеличится с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.