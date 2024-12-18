Эксперт дал советы по инвестициям в коммерческую и жилую недвижимость

Инвестиции в недвижимость по-прежнему являются востребованным способом защиты и увеличения финансовых средств. Тем не менее при принятии решения о покупке коммерческой или жилой недвижимости необходимо учитывать их уникальные характеристики, возможный уровень дохода и связанные с ними риски. Частный брокер по коммерческой недвижимости Глеб Котов рассказал 18 декабря «Известиям» о разнице инвестиций между коммерческой и жилой недвижимостью.

«Жилая недвижимость приносит около 5% годовых, в то время как коммерческая — от 10–20%. Для сравнения, средняя окупаемость квартиры составляет около 20 лет, тогда как коммерческая недвижимость окупается примерно за 10 лет», — отмечает Котов.



По его словам, это связано с высокими арендными ценами в области офисов и уличной торговли, где арендаторы охотно платят больше за удобные и оживленные локации. Средний годовой доход от ликвидной коммерческой недвижимости ожидается на уровне 10–12% годовых после налогообложения.

По мнению специалиста, стоимость офисной недвижимости увеличивается быстрее, чем значение денег теряет свою покупательскую способность. Увеличение цен всегда опережает уровень инфляции и тесно связано с активностью в строительстве объектов. К примеру, цена на офис площадью 40–55 кв. м сопоставима с ценой на небольшую квартиру, однако доходы от аренды офисных помещений значительно выше.

Кроме того, жилую недвижимость легче продать или сдать в аренду, что делает ее интересной для новых инвесторов. Однако она подвержена инфляционным рискам и требует управления арендаторами, что может создать определенные трудности. Коммерческая недвижимость требует более значительных финансовых вложений, но предлагает долгосрочные договоры аренды (от 3 до 10 лет), что обеспечивает стабильный доход и минимизирует риски повреждения имущества, объяснил эксперт.



«Выбор между жилой и коммерческой недвижимостью зависит от бюджета, целей и готовности инвестора к долгосрочному управлению собственным капиталом. Если стремитесь к стабильному доходу и хорошей капитализации самого актива, коммерческая недвижимость — более выгодный вариант», — подытожил Котов.

Ранее, 7 декабря, гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал «Известиям» о рисках покупки подаренной квартиры. По его словам, перед покупкой квартиры необходимо тщательно проверять всю документацию, связанную с данной недвижимостью. В частности, это касается и документа, на основании которого продавец вашей будущей квартиры получил право собственности на квартиру, и, если это договор дарения, стоит насторожиться.