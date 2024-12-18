Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили девять дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Армия
Подводная лодка ТОФ отработала удары по целям в ходе учений в Японском море
Мир
Западные журналисты назвали гибель Федорчака преступлением со стороны ВСУ
Мир
Сийярто призвал ЕС не вмешиваться в переговоры России и США по Украине
Экономика
Число производителей БПЛА и их компонентов в МСП за три года выросло в два раза
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Экономика
Блогеры потеряют почти 2 млрд рублей из-за запрета на рекламу в запрещенных соцсетях
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Главу Гагаузии Гуцул доставили в антикоррупционный центр Молдавии
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Спецпосланник Трампа указал на законность изъятия у Украины ядерного оружия
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Спорт
Глава РФС спрогнозировал возвращение РФ на международную арену в 2025 году

Эксперт дал советы по инвестициям в коммерческую и жилую недвижимость

Эксперт Котов: коммерческая недвижимость окупается за 10 лет
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Инвестиции в недвижимость по-прежнему являются востребованным способом защиты и увеличения финансовых средств. Тем не менее при принятии решения о покупке коммерческой или жилой недвижимости необходимо учитывать их уникальные характеристики, возможный уровень дохода и связанные с ними риски. Частный брокер по коммерческой недвижимости Глеб Котов рассказал 18 декабря «Известиям» о разнице инвестиций между коммерческой и жилой недвижимостью.

«Жилая недвижимость приносит около 5% годовых, в то время как коммерческая — от 10–20%. Для сравнения, средняя окупаемость квартиры составляет около 20 лет, тогда как коммерческая недвижимость окупается примерно за 10 лет», — отмечает Котов.

По его словам, это связано с высокими арендными ценами в области офисов и уличной торговли, где арендаторы охотно платят больше за удобные и оживленные локации. Средний годовой доход от ликвидной коммерческой недвижимости ожидается на уровне 10–12% годовых после налогообложения.

Складской метр: ввод коммерческой недвижимости в России бьет рекорды
Почему это происходит и чего ожидать в ближайшие годы

По мнению специалиста, стоимость офисной недвижимости увеличивается быстрее, чем значение денег теряет свою покупательскую способность. Увеличение цен всегда опережает уровень инфляции и тесно связано с активностью в строительстве объектов. К примеру, цена на офис площадью 40–55 кв. м сопоставима с ценой на небольшую квартиру, однако доходы от аренды офисных помещений значительно выше.

Кроме того, жилую недвижимость легче продать или сдать в аренду, что делает ее интересной для новых инвесторов. Однако она подвержена инфляционным рискам и требует управления арендаторами, что может создать определенные трудности. Коммерческая недвижимость требует более значительных финансовых вложений, но предлагает долгосрочные договоры аренды (от 3 до 10 лет), что обеспечивает стабильный доход и минимизирует риски повреждения имущества, объяснил эксперт.

«Выбор между жилой и коммерческой недвижимостью зависит от бюджета, целей и готовности инвестора к долгосрочному управлению собственным капиталом. Если стремитесь к стабильному доходу и хорошей капитализации самого актива, коммерческая недвижимость — более выгодный вариант», — подытожил Котов.

Ранее, 7 декабря, гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал «Известиям» о рисках покупки подаренной квартиры. По его словам, перед покупкой квартиры необходимо тщательно проверять всю документацию, связанную с данной недвижимостью. В частности, это касается и документа, на основании которого продавец вашей будущей квартиры получил право собственности на квартиру, и, если это договор дарения, стоит насторожиться.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025