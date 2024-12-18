СМИ сообщили о влиянии Такера Карлсона на администрацию Трампа
Американский журналист и бывший ведущий Fox News Такер Карлсон активно препятствовал тому, чтобы экс-госсекретарь США Майк Помпео стал частью будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 18 декабря сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным источников, Карлсон неоднократно утверждал, что экс-госсекретарь является «разжигателем конфликта», поэтому предложил провести кампанию, направленную на неполучение Помпео должности в администрации Трампа.
«Он (Карлсон. — Ред.) изложил [Трампу] ряд претензий, которые он имеет к Помпео, включая, по его словам, предполагаемый заговор экс-госсекретаря с целью убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа», — отмечается в материале.
В ноябре украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Трамп разрушил надежду Украины на присутствие лоббиста интересов киевского режима в американском правительстве, приняв решение не приглашать в свою команду экс-госсекретаря Майка Помпео.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.