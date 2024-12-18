Маск обвинил агентство Reuters в публикации проплаченной пропаганды
Американский предприниматель Илон Маск назвал материалы агентства Reuters проплаченной пропагандой.
«Это многое объясняет. Позор Reuters. Проплаченная пропаганда!» — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Таким образом Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, в которой тот заявил, что материалы агентства, связанные с предпринимателем и его компанией Tesla, были профинансированы администрацией Джо Байдена с помощью правительственных контрактов на сумму $300 млн.
Маск ранее неоднократно критиковал традиционные средства массовой информации, обвиняя их во лжи читателям. Ранее, 21 сентября, Илон Маск назвал американские СМИ пропагандистской машиной Демократической партии США.
В марте Маск заявил в соцсети о том, что «традиционные СМИ лгут так же легко, как дышат, Reuters сейчас является худшим из них».
Между тем 17 августа посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти перестали опасаться за свою репутацию и теперь не гнушаются тотальной цензурой, придерживаясь двойных стандартов в вопросе свободы слова.