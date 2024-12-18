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Маск обвинил агентство Reuters в публикации проплаченной пропаганды

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Фото: AP Photo/Evan Vucci, File
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Американский предприниматель Илон Маск назвал материалы агентства Reuters проплаченной пропагандой.

«Это многое объясняет. Позор Reuters. Проплаченная пропаганда!» — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Таким образом Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, в которой тот заявил, что материалы агентства, связанные с предпринимателем и его компанией Tesla, были профинансированы администрацией Джо Байдена с помощью правительственных контрактов на сумму $300 млн.

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Маск ранее неоднократно критиковал традиционные средства массовой информации, обвиняя их во лжи читателям. Ранее, 21 сентября, Илон Маск назвал американские СМИ пропагандистской машиной Демократической партии США.

В марте Маск заявил в соцсети о том, что «традиционные СМИ лгут так же легко, как дышат, Reuters сейчас является худшим из них».

Между тем 17 августа посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти перестали опасаться за свою репутацию и теперь не гнушаются тотальной цензурой, придерживаясь двойных стандартов в вопросе свободы слова.

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