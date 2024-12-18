Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» в курском приграничье уничтожили технику и боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что колонна вражеской техники, которая пыталась вернуть утраченные позиции, потерпела поражение. Техника была остановлена с помощью минных заграждений и применения FPV-дронов. Военнослужащие морской пехоты устроили засаду, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке.

«Также были допрошены пленные, которые всю информацию предоставили», — указал стрелок с позывным Алмаз.

Противник был вынужден отступить со своих укрепленных позиций, оставив на поле боя раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику стран НАТО, в том числе боевую бронированную машину Roshel Senator канадского производства, бронированную машину HMMWV и бронетранспортер Stryker производства США.

ВСУ после неудачных атак в лоб попытались обойти российских бойцов, но благодаря смекалке командира подразделения были взяты врасплох. После чего морпехи смогли занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения легкой и тяжелой боевой техники ВСУ.

Ранее, 17 декабря, дроны группировки войск «Север» в Курской области уничтожили скопление боевиков ВСУ. Средства объективного контроля в режиме реального времени показали успешное поражение цели.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.