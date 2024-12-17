Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Об этом 17 декабря сообщил украинский телеканал ТСН.

«Киевская область — воздушная тревога <…> силы ПВО работают по целям», — говорится в сообщении телеканала.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.

Ранее в тот же день украинские СМИ сообщили о том, что в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Тогда же сообщалось, что взрывы прогремели на Украине в Сумском районе.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.