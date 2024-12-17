Умер сыгравший во «Властелине колец» актер Дэвид Уитерлей

Британско-новозеландский актер Дэвид Уитерлей, который сыграл в фильме «Властелин колец», скончался на 85-м году жизни. Об этом 17 декабря сообщила газета The New Zeeland Herald.

Уточняется, что о смерти актера стало известно в четверг, 12 декабря. Близкие Уитерлея вспоминали о нем как о человеке, который «очаровал зрителей в театре, на радио, в кино и на телевидении».

Актер известен ролью в кинокартине «Властелин колец: Братство Кольца», где он играл Барлимана Баттербура. Также Уитерлей снимался в сериалах «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла».

Траурная церемония пройдет в четверг, 19 декабря, в городе Биркенхед, Великобритания.