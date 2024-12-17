NRC сообщила о пропаже кейса с радиоактивным изотопом германия в США

Кейс, содержащий материал с радиоактивным изотопом германия, пропал в США. Об этом 17 декабря стало известно из отчета американской комиссии по ядерному регулированию (NRC).

«Транспортный контейнер прибыл в пункт назначения поврежденным и пустым. Лицензиат (онкологический центр в штате Нью-Джерси. — Ред.) подал претензию грузоотправителю», — говорится в отчете.

В комиссии отметили, что речь идет о «незначительном количестве радиоактивного материала», уровень радиации не считается опасным.

В сентябре таможня в Шереметьево изъяла у пассажира из Китая радиоактивные часы. Мужчина проследовал на посадку через «зеленый» коридор, когда сработала система радиационного контроля. При досмотре багажа радиометр-спектрометр показал, что уровень радиации в 16 раз превышал допустимую норму. Пассажир пояснил, что купил часы для личных целей.