На Украине приговорили к пяти годам лишения свободы священника Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Евгения Кошельника за посты в Telegram-канале. Об этом 17 декабря сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Решение принял сегодня Калиновский районный суд. Священник является настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Люлинцы Винницкой области. В зале суда батюшку взяли под стражу и доставили в следственный изолятор, где его будут удерживать до вступления приговора в силу», — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Дмитрук назвал каждое подобное решение личным преступлением президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая).

Отдельно он отметил, что приговор огласили в день рождения протоиерея, которому исполнилось 50 лет.

Ранее, 13 ноября, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении клирика УПЦ за «пророссийские взгляды» и поддержку специальной военной операции России по защите Донбасса. По данному обвинению ему грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого, 31 октября, суд в Черновицкой области потребовал доставить на заседание настоятеля митрополита УПЦ Лонгина, находившегося в реанимации.

Гонения Киева на каноническую УПЦ Московского патриархата начались еще в 2022 году: в отношении священнослужителей и монахов возбуждали уголовные дела, их изгоняли из храмов, которые захватывали неизвестные в военной форме и сторонники ПЦУ. Храмы, церкви и даже Киево-Печерская лавра подвергались обыскам. Верующие пытались защищать храмы, захват которых почти всегда сопровождался насилием, и выходили на митинги.

В сентябре 2024 года на Украине официально вступил в силу закон о запрете на территории страны деятельности УПЦ.