В турсервисе Russpass появился ИИ-помощник

Искусственный интеллект (ИИ) составит комплексные персональные подборки для пользователей туристического сервиса Russpass, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, Russpass стал первым в России профильным сервисом, в котором ИИ составляет индивидуальные рекомендации для путешественников на основе их предпочтений. Для опытных туристов подборки формируются автоматически. Если же пользователь зарегистрировался недавно, то ему нужно будет заполнить анкету.

«Новая опция сделает процесс планирования поездки еще более удобным и быстрым. Помощник на базе искусственного интеллекта посоветует гостиницы, культурные площадки, кафе, прогулочные маршруты и экскурсии», — отметила Сергунина.

Подборки можно найти в личном кабинете, а также в ключевых разделах: «Места и события», «Маршруты и экскурсии», «Рестораны и кафе», «Жилье». В них доступен фильтр «По моим интересам».

По мере того, как пользователь взаимодействует с Russpass, добавляя локации в избранное, бронируя отели или столики в кафе, рекомендации будут совершенствоваться. Путешественники могут дать нейросети обратную связь — для этого есть кнопки «Угадал!» или «Не мое».

Russpass создан по инициативе правительства Москвы. Проект курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий. Всего для туристов в сервисе собраны десятки тысяч предложений — тематические маршруты, отели, музеи и культурные события.