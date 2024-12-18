Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

В турсервисе Russpass появился ИИ-помощник

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Искусственный интеллект (ИИ) составит комплексные персональные подборки для пользователей туристического сервиса Russpass, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, Russpass стал первым в России профильным сервисом, в котором ИИ составляет индивидуальные рекомендации для путешественников на основе их предпочтений. Для опытных туристов подборки формируются автоматически. Если же пользователь зарегистрировался недавно, то ему нужно будет заполнить анкету.

«Новая опция сделает процесс планирования поездки еще более удобным и быстрым. Помощник на базе искусственного интеллекта посоветует гостиницы, культурные площадки, кафе, прогулочные маршруты и экскурсии», — отметила Сергунина.

Подборки можно найти в личном кабинете, а также в ключевых разделах: «Места и события», «Маршруты и экскурсии», «Рестораны и кафе», «Жилье». В них доступен фильтр «По моим интересам».

По мере того, как пользователь взаимодействует с Russpass, добавляя локации в избранное, бронируя отели или столики в кафе, рекомендации будут совершенствоваться. Путешественники могут дать нейросети обратную связь — для этого есть кнопки «Угадал!» или «Не мое».

Russpass создан по инициативе правительства Москвы. Проект курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий. Всего для туристов в сервисе собраны десятки тысяч предложений — тематические маршруты, отели, музеи и культурные события.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024