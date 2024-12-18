Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство РФ утвердило суммы призовых для победителей ОИ в Париже
Мир
Туск заявил о небольших возможностях Польши для военной помощи Украине
Мир
Крупные компании ЕС выступили за сохранение транзита через Украину
Мир
Политолог спрогнозировал невыполнение НАТО требования Киева поставить армии ПВО
Мир
В Пентагоне заявили о непричастности США к гибели Кириллова
Спорт
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Мир
Маск удивился числу помилованных Байденом человек
Общество
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Спорт
FIFA назвала нападающего «Реала» Жуниора лучшим игроком года
Общество
Люди начали приносить гвоздики к месту гибели генерала Кириллова
Общество
В Архангельске возбуждено уголовное дело из-за отравления 20 детей в больнице
Мир
Трамп подал в суд на социолога за показавший преимущество Харрис опрос
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Вануату
Происшествия
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель
Мир
Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать сирийскую часть хребта Хермон
Экономика
Почти 19 млн нелегальных товаров легпрома за месяц заблокировано на кассах
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе
Мир
Звезда фильмов Альмодовара Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет

Эксперты сообщили о росте атак на компании РФ с целью шпионажа

BI.ZONE: доля атак, совершаемых на компании РФ с целью шпионажа, выросла на 6%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Доля атак, совершаемых на российские компании с целью шпионажа, выросла на 6%. Некоторые кибергруппировки не просто проникают в IT-инфраструктуру для скрытого сбора данных, но и нарушают ее работоспособность. Это следует из данных компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE, с которыми ознакомились «Известия» 18 декабря.

По информации экспертов, шпионаж является главной целью атак на российские организации в 21% случаев. В 2023 году доля составляла 15%. Как правило, группировки действуют скрытно: злоумышленники незаметно проникают в IT-инфраструктуру и остаются в ней как можно дольше, иногда до нескольких лет, не нанося видимого ущерба. Однако, как рассказали специалисты, в последнее время некоторые сменили тактику: достигнув основной цели, они стараются разрушить IT-инфраструктуру жертвы, тем самым парализуя процессы компании.

Отмечается, что эта тенденция заметна на примере недавнего всплеска активности шпионского кластера Paper Werewolf, который с 2022 года реализовал не менее семи кампаний, нацеленных на российский госсектор, энергетику, финансовый сектор, медиа, а также ряд других отраслей.

«Новая активность Paper Werewolf примечательна расширением мотивации злоумышленников. Они не только проникли в IT-инфраструктуру компании для сбора информации, но и нарушили ее работоспособность — в частности, поменяли пароли к учетным записям. Обычно так действуют группировки с финансовой мотивацией, которые просят выкуп за восстановление доступа к ресурсам организации, или же хактивисты, для которых важна максимально широкая огласка», — рассказал руководитель BI.ZONE Threat Intelligence Олег Скулкин.

Как уточнили эксперты, атаки группировки начинались с фишинговых писем — как правило, от лица государственной структуры или крупной компании. В письмо был вложен документ Microsoft Word с закодированным содержимым. Чтобы прочитать содержимое, жертве предлагалось разрешить выполнение макросов. Если пользователь соглашался, то одновременно с декодированием документа на устройство устанавливалась вредоносная программа. В некоторых случаях злоумышленники использовали троян удаленного доступа PowerRAT, который позволял им выполнять команды и собирать информацию о системе. Также они применяли вредоносный IIS-модуль Owowa, который позволял получать аутентификационные данные при авторизации пользователей в сервисе Outlook Web Access (OWA).

Смотрят в оба: как россиян атакуют при помощи программ для сталкинга
В 2024 году с подобной слежкой столкнулось на 25% больше людей

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что Россия находится на втором месте по числу нацеленных на нее кибератак, на первом — США. Это следует из данных центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Также среди наиболее атакуемых стран — Канада, Швейцария, Сингапур. При этом топ стран, с IP-адресов которых наблюдались кибератаки, в III квартале возглавила Индия (31%). Далее следуют Литва (24%), Китай (22%) и США (8%).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024