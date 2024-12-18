Стали известны сроки запуска производства «УАЗов» на Кубе
Производство автомобилей «УАЗ» на Кубе планируется начать в феврале 2025 года. Об этом «Известиям» 18 декабря сообщил собственный источник на Ульяновском автозаводе. Он отметил, что в настоящее время кубинская сторона завершает подготовку сборочной площадки.
«Первая партия сборочного оборудования уже перемещена в цех, в январе планируется его монтаж, доставка первых сборочных машинокомплектов. В феврале следующего года после проверки и настройки оборудования планируется запуск производства», — сообщил источник «Известий» на Ульяновском автозаводе. По его словам, первые заказы на машины, собранные на Кубе, уже получены.
По предварительной информации, в Республике Куба планируется наладить производство «УАЗ Патриот» и «УАЗ Пикап» из российских машинокомплектов.
12 декабря представители Ульяновского автозавода рассказали «Известиям», что на Кубу поступили полтора десятка новых внедорожников «УАЗ Патриот». С учетом прошедших недавно ураганов эти машины призваны оказать помощь в восстановлении инфраструктуры Острова свободы.
28 ноября сообщалось, что Ульяновский автозавод обновит окрасочный комплекс перед началом выпуска пикапов под маркой Sollers, за счет чего качество лакокрасочного покрытия «УАЗов» вырастет.