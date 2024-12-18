«Первые трансграничные сделки с ЦФА уже прошли в этом году»

В этом году в России прошли первые трансграничные сделки с ЦФА, рассказал в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Операции протестировали с Белоруссией. В следующем году будет прорыв на этом рынке, в том числе в сфере международных расчетов, ожидает депутат. Он также рассказал, что к лету 2025-го универсальный QR-код однозначно заработает, его разместят на каждой кассе. В следующем году введут и многоуровневую систему защиты граждан от кредитного мошенничества. Например, начнет действовать период охлаждения при выдаче потребкредитов — он может составить два дня для ссуд выше 200 тыс. рублей. Будут ли запускать новые программы льготной ипотеки, как планируют регулировать рассрочки и стимулировать инвестиции, а также что будет с ключевой ставкой — в интервью Анатолия Аксакова «Известиям».

«Новые правила по регулированию рассрочки могут вступить в силу уже во второй половине 2025 года»

— В начале декабря планировалось обсудить законопроект о введении регулирования рассрочки. К чему получилось прийти?

— Законопроект о регулировании рассрочки пока находится на рассмотрении в Госдуме без движения, поскольку до сих пор нет отзыва правительства, срок истек еще в октябре.

Сейчас есть несколько точек зрения. Одна позиция состоит в том, что сейчас вообще не стоит сильно регулировать рассрочку, чтобы не «задавить» новый рынок. А другая — что рассрочка фактически представляет собой кредит и должна контролироваться так же — банковским финансовым законодательством.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Власти договорились, что платная рассрочка должна регулироваться. В Центробанке предлагают начать с рассрочек выше 15 тыс. рублей, а рынок хочет увеличить эту цифру. Допускаю, что ко второму чтению сумму повысят до 60 тыс. рублей.

В этом случае банки будут обязаны передавать информацию о рассрочке более 60 тыс. в БКИ. Кроме того, выше этой суммы платную рассрочку смогут выдавать только профессиональные участники рынка. Мы идем к тому, чтобы платная рассрочка регулировалась как потребительский кредит, всё упирается только в сумму, после которой этот контроль должен производиться.

— Когда новые правила могут вступить в силу?

— Я ожидаю, что законопроект мы примем уже в первом полугодии 2025-го. Нужен будет определенный период, чтобы участники рынка успели адаптироваться к изменениям. Тогда новые правила по регулированию рассрочки могут вступить в силу уже во второй половине 2025 года.

«Период охлаждения при выдаче потребкредита начнет действовать в 2025 году»

— В ЦБ рассказали, что готовится многоуровневая система защиты граждан от кредитного мошенничества и законопроект уже подготовлен. В частности, планируется обязать банки передавать данные о выдаче кредита в БКИ за срок менее суток. Какой именно срок пока обсуждается?

— Сейчас действительно готовится такая система. Планируется обязать банки передавать данные о выдаче кредита в БКИ за срок не более одного рабочего дня, а Бюро кредитных историй — так же, в течение дня, обрабатывать эту информацию, а по запросам предоставлять ее в другие кредитные организации в режиме онлайн. Это необходимо, чтобы банки видели полную картину при выдаче ссуд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Например, если под воздействием мошенников клиент обратится за еще одним кредитом уже в другой банк, тот сможет сразу увидеть и недавно одобренные займы.

— В ЦБ также предлагали ввести период охлаждения при выдаче кредитов. Получилось ли уже договориться о суммах и времени приостановки этих операций?

— Да, власти уже принципиально договорились о введении периода охлаждения при выдаче потребительских кредитов, никаких возражений нет. Сейчас идет обсуждение пороговых значений и сроков приостановки. Одно из предложений: период охлаждения в четыре часа при оформлении ссуды на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и на два дня, если размер кредита более 200 тыс. рублей.

— Выступали ли банки против, учитывая, что это может замедлить выдачу кредита?

— Пока все согласны с тем, что необходимо притормозить выдачу потребительских ссуд. Период охлаждения поможет снизить уровень кредитного мошенничества. Сейчас злоумышленники часто используют схему, когда они вынуждают человека оформить заем и перевести деньги на якобы безопасный счет, а на самом деле — мошеннику. В целом банки уже окрашивают такие операции как подозрительные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Теперь их нужно подтолкнуть к более решительным действиям. Если законодательство будет обязывать приостановить операцию, то это облегчит борьбу со злоумышленниками. Я уверен, что количество преступлений резко снизится.

— Как вы считаете, когда может начать действовать период охлаждения и новые сроки передачи данных в БКИ?

— Я считаю, что в первой половине 2025-го мы примем этот законопроект. Технологически банкам может потребоваться время, чтобы ускорить передачу данных в БКИ и ввести другие изменения. Но период охлаждения при выдаче потребкредита начнет действовать уже в 2025 году.

«К лету 2025-го универсальный QR-код однозначно заработает и будет размещен на каждой кассе»

— Как продвигается обсуждение законопроекта о введении универсального QR-кода, который планируется в том числе использовать для цифрового рубля? Планируется ли что-то изменить в этом законопроекте?

— Пока есть единая позиция ЦБ, правительства и большинства участников рынка, что нужно ввести универсальный QR-код. У нескольких крупных игроков есть другое мнение — что помимо централизованного QR-кода, который готовит НСПК, стоит разрешить размещать и другие. Этот вопрос пока обсуждается, но преобладающая позиция в том, что универсальный QR позволит упростить взаимодействие покупателя с продавцом товаров и услуг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Идея универсального QR-кода появилась, чтобы облегчить клиентский путь и снизить затраты покупателей. НСПК будет устанавливать очень низкие тарифы для оплаты покупок по централизованному QR, поэтому люди будут тратить меньше денег на эту услугу. Хотя конкуренция тоже важна.

Я думаю, что в I квартале следующего года мы примем закон об универсальном QR. Мы хотим это прописать и рассчитываем, что он будет также использоваться для оплаты цифровым рублем. Поэтому к лету 2025-го универсальный QR-код однозначно заработает и будет размещен на каждой кассе.

— Хочу также затронуть другую тему. Предложения ввести новые программы льготной ипотеки сначала обсуждались в Госдуме, потом с такой же инициативой выступили в Совфеде. Как вы считаете, нужны ли такие новые программы для отдельных специальностей или территорий, учитывая, что рыночную ипотеку при нынешней ключевой взять практически невозможно? Будете ли вы предлагать их ввести?

— Для того, чтобы существовали такие программы, нужно выделять значительные суммы из казны. За счет этих денег банкам компенсируется низкая процентная ставка. Однако бюджет сейчас достаточно напряженный, и средств для такого субсидирования процентов нет. На федеральном уровне новые программы льготной ипотеки вводить не планируется, однако регионы смогут создавать свои, отдельные, решения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это нормально, потому что каждый субъект РФ имеет свою специфику и структуру кадров, в которых он нуждается. Исходя из этого, регионы смогут вводить отдельные программы льготной ипотеки и выделять в своих бюджетах средства на субсидирование процентной ставки. На федеральном уровне сейчас действует, например, программа семейной ипотеки.

«Допускаю, что мы выйдем с инициативой закрепить срок ИИС-3 на уровне пяти лет»

— Для поддержки семей президент Владимир Путин недавно поручил создать линейки семейных инвестиционных инструментов с увеличенным вычетом 1 млн рублей. Потребуются ли для этого изменения в законодательство и как это может работать?

— Идея интересная, она будет стимулировать семьи принимать коллективные решения по инвестициям, чтобы получить льготы от государства. В ближайшее время мы это предложение узаконим. Использоваться могут разные инструменты: ИИС, полисы страхования жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сейчас в программе долгосрочных сбережений, ИИС предполагается максимальный налоговый вычет 400 тыс. на человека, а по новому инструменту семья сможет получить вычет 1 млн рублей.

— Президент поставил цель по удвоению капитализации фондового рынка к 2030 году. Прорабатываются ли сейчас какие-либо еще предложения, чтобы прийти к этой цели?

— Сейчас готовится комплекс предложений, направленный на то, чтобы инвестиционный рынок стал серьезным конкурентом банковскому по работе со средствами населения. Мы провели большие парламентские слушания и договорились о том, что рынок должен представить свои инициативы. Там можно будет простимулировать развитие фондового рынка. Пенсионные накопления и страховой рынок также должны стать источниками «длинных денег», направляемых на структурную перестройку экономики.

— Какие-то конкретные предложения уже звучали?

— Например, было предложение, связанное с индивидуальными инвестиционными счетами. Срок привлечения средств по ним сейчас составляет пять лет, однако он должен поэтапно увеличиваться до десяти. По мнению рынка, это слишком долго, люди не готовы ждать десять лет. При этом инвестиции на пять лет дают довольно большой ресурс. Для меня это звучит убедительно. Допускаю, что мы выйдем с инициативой закрепить срок ИИС-3 на уровне пяти лет.

«В России могут ввести налоговые стимулы для компаний, которые выходят на IPO»

— В ЦБ и Минфине также обсуждали изменения валютного законодательства, чтобы иностранцы, в том числе из недружественных государств, могли инвестировать в российские ценные бумаги и без проблем выводить деньги. Планируется ли вносить такие изменения в следующем году?

— Да, мы активно прорабатываем этот вопрос. Нужно сделать так, чтобы все инвестиционные льготы также распространялись на иностранцев. Также планируется разрешить иностранцам свободно выводить деньги из российского фондового рынка, если они не нарушали никаких законов. Я сторонник того, чтобы это касалось инвесторов не только из дружественных стран, но также из недружественных государств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Мы должны вовлекать инвесторов также из недружественных стран в нашу экономику и предлагать такие варианты вложения денег, которые будут стимулировать их с нами работать даже без прямого согласия их властей.

— Однако деньги на счетах типа «С» затрагивать не планируется?

— Деньги иностранцев на счетах типа «С» были заморожены в ответ на блокировку наших активов за рубежом — и граждан, и Центробанка. И мы не откажемся от этого решения, пока незаконные действия Запада не будут отозваны.

— Кроме цели по удвоению капитализации фондового рынка, президент также ставил задачу увеличить инвестиции в ключевые отрасли. Что предполагается делать для этого?

— Мы нуждаемся в средствах, которые пойдут на структурную перестройку экономики. Для этого мы обсуждаем много разных вариантов. Государство должно стимулировать компании привлекать средства через ценные бумаги и рыночные инструменты, а не за счет оформления кредитов в банках. Например, в России могут ввести налоговые стимулы для компаний, которые выходят на IPO. Допускаю, что уже в ближайшее время эти предложения будут внесены в Госдуму.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Возможно, и ЦФА стоит включить в программу субсидирования и создавать налоговые стимулы для развития этого рынка. Компании могут и с помощью ЦФА привлекать средства для структурной перестройки экономики.

Я думаю, что в следующем году будет прорыв на рынке цифровых финансовых активов, в том числе в сфере международных расчетов. Первые трансграничные сделки с ЦФА уже прошли в этом году. Операцию провели между Россией и Белоруссией, она прошла успешно. В целом будущее за этим рынком, я сторонник того, чтобы он активно развивался.

«Сумму страхования средств на вкладах повышать пока не планируется»

— Сейчас часто появляются предложения об увеличении страхования средств по вкладам. В ЦБ еще в апреле предлагали увеличить страховое возмещение по вкладам свыше трех лет до 2 млн, а по безотзывным сберегательным сертификатам свыше трех лет — до 2,8 млн. Как идет обсуждение этого вопроса?

— Такие предложения действительно были. Однако затем в ЦБ сообщили, что сбережения 98% граждан, которые хранят деньги в банках, не превышают 1,4 млн рублей. Эти средства уже сейчас полностью защищены системой страхования вкладов. Есть лишь небольшая группа людей, которая хранит крупные суммы, и они чаще всего разбираются в финансовых продуктах. Поэтому оставшиеся 2% нужно стимулировать как раз вкладывать деньги в другие финансовые инструменты, чтобы средства работали в экономике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Более крупные суммы гарантируются в других инструментах, например, в ДСЖ, ПДС — 2,8 млн рублей. Власти постоянно увеличивают суммы возмещения по тем направлениям, которые государство считает перспективными и важными для нашей страны. Сумму страхования средств на вкладах повышать пока не планируется.

— Отдельные экономисты высказывали мнения, что при снижении ключевой ставки люди пойдут забирать деньги со вкладов и «на рынке начнется бешеная инфляция». Поэтому сейчас могут заморозить вклады, чтобы остановить инфляцию. Что вы об этом думаете?

— Такое решение уничтожит нормальное функционирование экономики. Никто этого делать не станет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Банковские ставки по депозитам и по кредитам во многом определяются ключевой ставкой. Банк России будет уменьшать ключевую ставку только по мере снижения инфляции. Это будет абсолютно управляемый упорядоченный процесс, который позволит выводить деньги с депозитов на потребление очень постепенно. И поэтому здесь ЦБ никаких рисков не видит.

— Давно обсуждается вопрос о кратном увеличении штрафов банков за обман потребителей. Как идет обсуждение?

— Ответственность кредитных организаций за введение граждан в заблуждение планируется значительно ужесточить. Штрафы для банков за мисселинг и введение скрытых комиссий сильно повысят. Причем санкции будут применять и к финорганизациям, и к работникам, которые навязывают услуги и обманывают потребителей. За повторный обман клиентов банкам предлагается ввести штраф 1% от капитала. Первую половину следующего года мы посвятим этой теме много внимания, чтобы навести порядок.

«В первой половине 2025-го ЦБ может опустить ставку до 17%»

— И в заключение небольшой блиц-опрос. Как вы считаете, когда начнет снижаться ключевая ставка?

— Сейчас всё говорит о том, что Банк России взял ситуацию под контроль, он дает сигнал рынку, что, несмотря на последствия повышения ключевой ставки, ЦБ будет проводить жесткую кредитную политику. Мы добьемся уменьшения инфляции, и я думаю, уже в I квартале 2025-го начнется снижение ключевой. Это будет происходить постепенно, чтобы можно было отслеживать изменения ситуации. По моим оценкам, в первой половине 2025-го ЦБ может опустить ставку до 17%.

— В следующем году вы ожидаете снижения инфляции?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Да, это связано с тем, что после возникновения проблем с импортом товаров многим предприятиям требовалось время, чтобы перенастроить свои процессы и наладить новое производство. Сейчас они уже постепенно запускаются, и это будет вести к насыщению рынка. Мы также успели лучше наладить поставки товаров из-за рубежа, которые сами не производим, в необходимом количестве.

— Что будет с курсом доллара в следующем году?

— Я думаю, что курс доллара будет опускаться. Об этом говорят все объективные факторы — и загруженность производства, и внешнеторговые расчеты. Поэтому, скорее всего. в следующем году курс рубля укрепится ниже 100 за доллар.