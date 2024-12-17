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ФК «Челси» подтвердил провал допинг-теста Мудриком

«Челси» подтвердил, что в допинг-пробе Мудрика нашли запрещенное вещество
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Фото: REUTERS/Craig Brough
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Английский футбольный клуб (ФК) «Челси» во вторник, 17 декабря, на своем официальном сайте подтвердил положительные результаты допинг-теста украинского полузащитника команды Михаила Мудрика.

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что Футбольная ассоциация Англии (FA) недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком по поводу неблагоприятного вывода в обычном анализе мочи», — говорится в заявлении.

«Челси» отметил, что футболист регулярно проходит допинг-пробы и категорически отрицает намеренное употребление запрещенных веществ.

Клуб будет сотрудничать с соответствующими органами для выяснения причин положительных результатов проб.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в 2023 году. В текущем году футболист принял участие в 15 матчах во всех клубных турнирах.

Последний раз Мудрик выходил на поле 1 декабря в матче против «Астон Виллы». С тех пор полузащитник пропустил четыре матча «Челси».

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Ранее в этот день издание Tribuna сообщило, что украинский полузащитник «Челси» провалил допинг-тест. Уточнялось, что 23-летний футболист сдал пробу «А» еще в октябре, которая дала положительный результат на наличие запрещенного вещества. Теперь спортсмену грозит дисквалификация на четыре года в случае второго положительного результата.

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