Прямая линия с Путиным сегодня: во сколько начинается обращение
В четверг, 19 декабря, состоится прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой граждане смогут задать главе государства вопрос и получить ответ в прямом эфире. В 2024 году она пройдет совместно с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». «Известия» рассказывают, во сколько начнется выступление президента.
Трансляция прямой линии стартует в 12:00 мск. Мероприятие в прямом эфире покажут крупные федеральные телеканалы: «Первый», «Россия-1» и другие. Пользователи социальных сетей смогут посмотреть его на официальных страницах события в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а поклонники радио — на волнах «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».
Выступление президента также будет доступно в прямом эфире на сайте «Известий».
Прямая трансляция обращения Путина 19 декабря, начало 12:00 по московскому времени:
Задать вопрос главе государства на интересующую тему могут все жители России. Сбор обращений от граждан будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году их обработка происходит в том числе с помощью искусственного интеллекта. Приглашения на мероприятие получили сотрудники региональных и федеральных СМИ. Пообщаться с российским лидером также смогут аккредитованные в РФ иностранные журналисты.
Последние новости о прямой линии президента Российской Федерации — в сюжете «Известий».