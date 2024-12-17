Около 15 тыс. партнерских программ было создано в Telegram с начала декабря, об этом заявил основатель платформы Павел Дуров. Пользователи зарабатывают внутреннюю валюту, приглашая друг друга в мини-приложения. Количество звезд за реферальную ссылку указывает владелец программы, так он распределяет будущий доход, передает телеканал «Известия». Партнерские программы в Telegram запустили с начала этого месяца, ссылки на мини-приложения получили уже 4 млн пользователей.

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