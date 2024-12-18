«Для Евросоюза санкционная политика оборачивается тройным провалом»

Без помощи Соединенных Штатов страны Евросоюза будут не в состоянии предоставить достаточно военных ресурсов Киеву, чтобы повлиять на исход кризиса на Украине, сказал «Известиям» люксембургский евродепутат Фернан Картхайзер. По его словам, в 2025 году этот конфликт завершится военной победой России либо российско-американским соглашением, которое «затем будет навязано украинцам и европейцам». Представитель группы «Европейские реформисты и консерваторы» считает, что с приходом Дональда Трампа к власти в США внутри ЕС лишь обострятся противоречия, вызванные антироссийской санкционной политикой. Об усилении позиций евроскептиков и развитии ситуации на Ближнем Востоке — в эксклюзивном интервью Фернана Картхайзера «Известиям».

«Назначение Кайи Каллас— это трагедия для ЕС»

— Как вы оцениваете перспективу мирного урегулирования ситуации на Украине в 2025 году, учитывая, что Трамп часто говорит об этом, а некоторые лидеры ЕС, наоборот, усиливают военную поддержку Киева?

— Нынешняя фаза украинского конфликта, вероятно, закончится в 2025 году либо военной победой России, либо российско-американским соглашением, которое затем будет навязано украинцам и европейцам. В настоящий момент ЕС не сможет выработать единую позицию по поводу продолжения конфликта, в то время как общественное мнение во многих странах выступает против боевых действий и всё более открыто требует мира. Не имея сил и ресурсов, большинство стран ЕС более или менее быстро подчинятся новому хозяину Белого дома. Кроме того, без Соединенных Штатов Европа не сможет предоставить достаточно военных ресурсов, чтобы повлиять на ход войны. Наконец, остается вопрос санкций, создающих значительную напряженность внутри ЕС. Противостояние им будет лишь усиливаться на фоне плохой экономической ситуации во многих странах союза, а также учитывая разногласия внутри сообщества по украинскому вопросу. Такой сценарий тем более вероятен, если Соединенные Штаты начнут сами отменять свои ограничения, введенные против РФ.

— По сообщениям СМИ, Брюссель готовится к введению новых антироссийских санкций в феврале 2025 года. Как вы считаете, стоит ли РФ настраиваться на усиление санкционной политики в 2025 году?

— Да, вполне возможно, что будут введены новые санкции и что России придется искать способы противостоять им или обходить их. Эти ограничения могут вызывать раздражение, но в действительности для ЕС санкционная политика оборачивается тройным провалом. Во-первых, они не достигнут своих целей, какими бы они ни были; во-вторых, они сделают Россию всё менее и менее зависимой от Запада; и, в-третьих, санкции дорого обойдутся Западу в политическом и экономическом плане. Поэтому, на мой взгляд, санкции контрпродуктивны.

— Стоит ли ожидать изменений во внешней политике ЕС после того, как Кайя Каллас сменила Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии?

— Назначение госпожи Каллас на пост Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности — это худший выбор, который ЕС мог сделать. Ее отношение к России характеризуется иррациональной агрессией. Она мечтает о полной победе Украины над Россией. Соответственно будет меняться и внешняя политика ЕС. На мой взгляд, назначение Кайи Каллас на этот пост — это трагедия для ЕС и ей нужно найти замену как можно скорее.

«Ситуация на Ближнем Востоке могла бы стать отличной темой для обсуждения между странами ЕС и БРИКС»

— Как вы считаете, сохранится ли в ближайшем будущем тенденция к увеличению числа евроскептиков в Европе? Что, по вашему мнению, должны сделать страны ЕС, чтобы обратить эту тенденцию вспять?

— Недоверие к политике ЕС стремительно растет во многих странах: цены на энергоносители, деиндустриализация, неконтролируемая миграция, отсутствие международной безопасности, чрезмерная бюрократия, нападки на свободу слова, аннулирование демократических выборов, соглашения о свободной торговле, вмешательство во внутренние дела третьих стран. Я могу продолжать этот список и дальше! Я считаю, что Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен неспособна переломить эти тенденции. Поэтому именно через национальные выборы мы постепенно добьемся политических перемен.

— В октябре в Казани прошел саммит БРИКС. ЕС, очевидно, не может игнорировать тот факт, что представители Китая, Индии и десятков других государств посетили страну, которую Запад пытается изолировать с помощью санкций. Какой, на ваш взгляд, должна быть стратегия ЕС в отношении БРИКС? Считаете ли вы, что в будущем страны ЕС проявят интерес к установлению более тесных связей с этим объединением и начнут посещать саммиты группы?

— ЕС еще не осознал феномен БРИКС. Он по-прежнему ведет себя высокомерно и считает, что G7, МВФ, Всемирный банк и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — Ред.) смогут сохранить свои нынешние роли. Европейский союз считает, что напряженность в отношениях между странами БРИКС сделает невозможным развитие альтернатив доллару или институтам, контролируемым Западом. Лично я сразу же предложил конструктивный подход и сотрудничество с БРИКС, а не возведение экономического железного занавеса в дополнение к новому военному железному занавесу. Однако участие Запада во встречах БРИКС вряд ли станет постоянным в ближайшем будущем.

— Каким вы видите Ближний Восток в 2025 году? Опасаетесь ли вы нового миграционного кризиса, после того как Башар Асад покинул Сирию?

— После террористического акта 7 октября 2023 года Ближний Восток претерпел коренные изменения: будущее палестинских территорий непредсказуемо, Сирия разрушена, Израиль и Турция приобрели влияние, но должны быть осторожны, чтобы не перенапрячь свои силы, связь между Ираном и «Хезболлой» также временно ослаблена, российские базы находятся в состоянии неопределенности, а американскому военному присутствию вполне может прийти конец. Лично я считаю, что все случаи предоставления убежища сирийцам в Европе должны быть пересмотрены, а те, кто подвергался преследованиям со стороны Башара Асада, в принципе должны вернуться домой. С этого момента Женевские конвенции о праве на убежище должны применяться гораздо более строго. В любом случае ситуация на Ближнем Востоке могла бы стать отличной темой для обсуждения между странами ЕС и БРИКС, если бы ЕС начал проявлять больше рационализма и придерживаться более конструктивной позиции.