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Москалькова раскритиковала реакцию боровшихся с фашизмом стран на неонацизм Киева

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова раскритиковала молчаливую реакцию некоторых стран, которые наряду с Россией боролись с фашизмом, однако сейчас оправдывают неонацизм на Украине. Об этом 17 декабря она сообщила в ходе пресс-конференции, в рамках которой был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

«Сегодня мы имеем все свидетельства тому, что геноцид, неонацизм возродились. И, конечно, удивляет достаточно молчаливая реакция в том числе и тех наших партнеров, на реакцию которых мы рассчитывали особенно, потому что именно с ними плечом к плечу боролись с фашизмом это и Грузия, и Молдавия, и Прибалтика, практически все страны СНГ», — приводит слова Москальковой ТАСС.

По ее словам, к примеру, в Прибалтике оправдывают нацизм, что совершенно недопустимо в сложившейся ситуации.

Москалькова добавила, что мир может снова столкнуться с массовым нарушением прав человека из-за преступлений Украины.

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В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что жители Донбасса долгие годы подвергались геноциду со стороны Киева. Это связано с тем, что неонацистские группировки Украины стали определять политический курс страны. Глава государства подчеркнул, что официальной идеологией Киева стала ненависть ко всему русскому.

Спустя месяц глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что расследование преступлений Украины против мирного населения Донбасса и российских военных продолжается. К тому моменту были осуждены 438 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и завершено расследование 59 уголовных дел о наемничестве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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