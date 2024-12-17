Air Arabia запустит прямые рейсы из Сочи в Шарджу в июне 2025 года

Авиакомпания Air Arabia в следующем году запустит прямые рейсы из Сочи в Шарджу. Они будут выполняться с 27 июня 2025-го три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

«Мы рады запустить новый маршрут в Сочи, который расширит наше присутствие в России и укрепит связи между ОАЭ и Россией», — сказал генеральный директор Air Arabia Group Адель Аль Али.

Генеральный директор управляющей компании «Аэродинамика» (управляет аэропортами в Сочи, Краснодаре и Анапе) Алексей Старостин отметил, что ОАЭ входит в топ-5 популярных стран среди пассажиров, особенно в качестве туристического маршрута. Он также добавил, что наблюдается возрастающий интерес граждан ОАЭ к курортной столице России.

Сочи станет шестым городом России, куда уже осуществляются рейсы Air Arabia, после Москвы, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Самары. При этом у авиакомпании есть прямые рейсы в РФ из других хабов в Объединенных Арабских Эмиратах, из Москвы в Рас-эль-Хайму и Абу-Даби, а также из Екатеринбурга в Абу-Даби. Перевозчик владеет парком из 79 самолетов Airbus A320 и A321 neo-LR.

Ранее, 23 октября, замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на форуме ICAN 2024 сообщил, что российские авиакомпании готовятся к возобновлению авиасообщения с Малайзией. По его словам, решение о начале полетов будет зависеть от интереса со стороны туристов и экономической целесообразности для перевозчиков.