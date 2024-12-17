Ученый рассказал о редком явлении на Солнце

На Солнце 15 декабря произошло необычное явление — крупный протуберанец, который вызвал магнитную бурю класса G1. Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал «Известиям» 17 декабря о магнитной буре.

«Позавчера, 15 декабря, на Солнце было интересное событие, в космос был выброшен довольно крупный протуберанец, порядка 500 тыс. км, такие масштабные процессы бывают редко. Сейчас происходит магнитная буря, и она вызвана тем, что протуберанец «зацепил» Землю», — отмечает Богачев.

По его утверждению, эта магнитная буря не предсказывалась как сильная и в целом прогноз подтверждает, что она маломощная, в настоящий момент находясь на уровне G1, который является минимальным из пяти классов бурь. Также отмечается, что иногда с магнитными бурями связывают возможность появления полярного сияния, но из-за низкой силы нынешней бури его не ожидают.

«Есть некие шансы, что буря дотянет до уровня G2, но всё равно этот уровень не такой сильный, и какие-то последствия от нее мы не ждем. Вероятность, что буря дотянет до ночи, крайне мала, поэтому прогноз на сияние тоже негативный», — сказал ученый.

Богачев сообщил, что 17 декабря магнитные бури будут небольшими и локальными и к вечеру ожидается их полная локализация.

Ранее, 7 ноября, невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о том, как магнитная буря влияет на людей. По ее словам, от магнитных бурь страдают в основном люди с расстройством вегетативной нервной системы.