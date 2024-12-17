Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал огромной программу по восстановлению и развитию новых территорий
Общество
В Тамбовской области потушили возникший в результате атаки БПЛА ВСУ пожар
Культура
Путин отметил высокое качество российского патриотического кино
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Политика
Путин назвал правильным решением перевод федеральных органов в регионы
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
Путин пообещал рассмотреть возможность развития сети кинозалов в Республике Коми
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Политика
Путин назвал защиту Белоруссии важной частью безопасности РФ
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Армия
Путин ответил на вопрос о названии ракеты «Орешник»
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Армия
Путин назвал основой ракет «Орешник» современные российские разработки
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Экономика
Эксперт рассказал о высоком спросе россиян на недвижимость в ОАЭ
Экономика
Цены на новостройки в Центральном административном округе Москвы выросли на 25%
Общество
Семерых пострадавших при ЧП под Мурманском перевели в областные медучреждения
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

Заседание Наблюдательного совета всероссийской муниципальной премии «Служение»

0
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024