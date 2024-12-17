Цены на какао-бобы в мире достигли исторического максимума

Биржевые цены на какао-бобы в мире достигли нового исторического максимума. В ходе торгов в понедельник котировки поднялись до $11,822 за тонну. С начала года цена на какао выросла уже почти втрое. Подорожание связано с плохой погодой и болезнями деревьев, передает телеканал «Известия». Аналитики предупреждают о возможном дефиците поставок. На Лондонской бирже запасы в ноябре снизились на 20%. В США объемы хранилищ за тот же период сократились на 11%.

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