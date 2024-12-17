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В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Госдуме предложили ввести штрафы до 100 тыс. рублей за дарение алкоголя на праздники. Об этом 17 декабря сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

«Пора вводить жесткую и бескомпромиссную пропаганду против алкоголя! И начинать ее надо с того, что каждый гражданин нашей страны должен понимать: алгоголь — яд!» — заявил в своем Telegram-канале Свинцов.

По словам депутата, дарить алкоголь, который наносит колоссальный вред здоровью, неприемлемо.

Свинцов предлагает штрафовать граждан за «алкогольные подарки» на 5 тыс. рублей, а для должностных лиц — на 35–50 тыс. рублей, для юрлиц — на 100 тыс. рублей.

«Законопроектом предлагается ввести запрет на дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции, а вместо этого предлагается делать подарки, исключительно в форме положительных, несущих пользу вещей. Например, этом могут быть абонемент в спортивный зал, сертификат на дополнительное образование, билеты в кино, музеи и театры, познавательные книги, полезные продукты питания, цветы, детские игрушки, товары для дома, сувениры, сделанные своими руками, связанные с общими воспоминаниями, — всё то, что будет действительно приносить людям радость и удовольствие», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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До этого, 31 октября, в Минздраве РФ поддержали инициативы властей регионов по ограничению продажи спиртного. Как отметил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков, злоупотребление алкоголем является одной из причин развития хронических заболеваний и ранней смерти.

Ранее, 29 октября, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в регионе планируют ограничить продажу алкоголя двумя часами в день. Так, с 1 марта 2025 года алкоголь могут начать продавать с 12:00 до 14:00 по будням, а обычный режим сохранится на выходных и в праздники. Филимонов объяснил такое решение высокой смертностью населения в регионе.

В этот же день глава заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина сообщила, что власти региона рассматривают введение полного запрета на продажу алкоголя в регионе.

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