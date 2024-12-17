В РФ увеличился спрос на очки с диоптриями отечественных брендов

В России увеличился спрос на очки с диоптриями отечественных брендов. Об этом свидетельствует рост производства. По словам эксперта, в области оптики, члена Международной оптической ассоциации Алексея Иванова, стимулом для покупателей стала доступность качественных, но недорогих очков.

Сегодня собственную оптику в нашей стране, по данным Минпромторга, изготавливают 11 предприятий. По итогам первых девяти месяцев года, согласно отраслевой статистике, объем производства увеличился на 133% в натуральном выражении и на 291% — в стоимостном. Аналогичную тенденцию демонстрируют и отгрузки готовых медицинских изделий. Они выросли на 134,4% в натуральном и на 190,2% в стоимостном выражении. Объем же госзакупок медицинских изделий для зрения в 2023 году составил 6,5 млрд рублей, а по итогам девяти месяцев этого года — 5 млрд рублей, передает телеканал «Известия».

В целом отечественное производство очков вышло на европейский уровень. Потребителям предоставляются товары высокого качества. Цены при этом почти в три раза ниже, чем у импортной продукции. Главными экспортерами оптики в Россию остаются Китай, Италия и Германия. В этом году КНР значительно увеличила долю поставок. Италия и ФРГ, напротив, уменьшили объемы, их место заняли Турция, Индия и Корея.

Отмечается, что люди активно начинают выбирать именно российский товар, исходя из его функционала. В связи с этим в планах многих отечественных компаний увеличение объемов выпуска продукции. Активно при изготовлении оптики применяются современные технологии. Например, появилась 3D-печать оправ. Представлены на рынке и модели с возможностью мониторинга здоровья. Большим спросом также пользуются оправы из переработанных материалов. Подобные модели привлекают людей, которые нацелены на защиту окружающей среды.

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