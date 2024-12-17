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Актера Даниила Галушку обокрали в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Актера Даниила Галушку обокрали в центре Москвы. Об этом 17 декабря сообщил источник «Известий».

По его словам, днем 13 декабря из автомобиля артиста на Новом Арбате злоумышленники украли наличные средства, наушники и духи.

Ущерб оценивается в 112 тыс. рублей. Проводится проверка.

Украл, выпил, в тюрьму: Прибалтику захлестнул вал мелких краж
Нищающее население вынуждено идти на преступный промысел

Ранее, 3 декабря, супругу второй ракетки Белоруссии Егора Герасимова обокрали в одном из отелей Санкт-Петербурга. Уборщик работал в ванной комнате ее номера и обнаружил золотую цепочку с крестиком, ладанкой и золотым кулоном, которую решил похитить и увезти к себе домой. Позже мужчина явился в полицию с повинной. Ущерб от кражи составил более 320 тыс. рублей.

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