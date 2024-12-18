Российским предпринимателям предложили новый сервис аналитики

«Т-Бизнес» запустил бесплатный сервис аналитики продаж для клиентов торгового эквайринга, заявили в пресс-службе компании.

Как пояснили в «Т-Бизнесе», «Аналитика бизнеса» предоставляет предпринимателям возможность получить данные о состоянии бизнеса, включая динамику по ключевым индикаторам продаж, информацию о возвращаемости покупателей и сравнение показателей с конкурентами. «Аналитика бизнеса» доступна при наличии расчетного счета в Т-Банке.

«Многие начинающие предприниматели теряются в большом потоке данных и не понимают, как их можно эффективно использовать для развития своего дела. А более опытные — стремятся получить структурированные данные, чтобы увидеть единую картину того, насколько эффективно работают их точки продаж, чтобы принимать на базе этого управленческие решения. Мы отвечаем на этот вызов, интегрировав в приложение Т-Бизнеса аналитический инструмент. В личном кабинете нашим клиентам доступны данные о выручке, количестве покупателей и транзакций, среднем чеке, динамике продаж, а также сравнительные анализы с конкурентами и обобщенные рыночные тенденции», — заявил вице-президент Т-Банка, директор «Т-Бизнеса» Игорь Иванов.