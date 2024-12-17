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В Краснодарском крае мужчина убил двух человек и поджег жилой дом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мужчина убил 23-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку, а затем поджег жилой дом и скрылся с места преступления. Об этом 16 декабря сообщил источник «Известий».

Уточняется, что личности погибших были установлены, ими оказалась 19-летняя девушка и ее 23-летний супруг, который работал в полиции. Как указал источник, их тела были найдены с ножевыми ранениями в сгоревшей квартире. Нападавший мог пытаться таким образом скрыть следы преступления.

В данный момент подозреваемого разыскивают правоохранители.

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Ранее в этот день в Ростове-на-Дону мужчина зарезал девушку в подъезде жилого дома. Как сообщил источник «Известий», пострадавшая скончалась. При этом до этого он с ножом напал на подростка, однако промахнулся и попал по наушникам. Позднее стало известно о задержании мужчины. По фактам нападений были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ч. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), однако действия нападавшего могут быть переквалифицированы из-за смерти девушки.

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