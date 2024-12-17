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В Минобороны РФ сообщили о подвигах российских бойцов в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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В Министерстве обороны России 16 декабря сообщили о подвигах бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как указали в ведомстве, на одном из важных тактических направлений Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили боевые бронированные машины и значительное количество штурмовых групп пехоты, готовящихся перейти в наступление. В связи с этим было принято решение нанести артиллерийский удар по боевым порядкам врага.

Организовав маскировку наблюдательного поста, рядовой Данил Шарепа грамотно определил точки прицеливания, своевременно передал координаты, после чего корректировал огонь артиллерии и осуществлял контроль нанесения огневого поражения противнику. В результате удара ВС РФ была уничтожена большая часть сил противника, что привело к его отступлению

Грамотные действия Шарепы способствовали поражению украинских боевиков на удалении от линии боевого соприкосновения.

Также в Минобороны отметили заслуги старшего сержанта Максима Стрелкина, который в составе штурмовой группы вел наступательные действия на позиции ВСУ.

В ходе наступления группа попала под артиллерийский обстрел. Видя, что часть товарищей получили тяжелые ранения и не в состоянии выбраться из зоны поражения вражеской артиллерии, Стрелкин лично, несмотря на продолжающийся обстрел и атаки вражеских FPV-дронов, оказал первую помощь пострадавшим бойцам прямо на поле боя, после чего на себе вынес их в безопасное место.

Благодаря мужественным и решительным действиям Стрелкина были спасены жизни российских военнослужащих.

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Ранее, 16 декабря, Министерство обороны России сообщило, что расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» успешно ликвидировал бронетехнику и опорник украинской армии, предотвратив ротацию боевиков на красноармейском направлении.

Также стало известно, что российская армия освободила Елизаветовку в ДНР. Уточнялось, что всего на данном направлении боевики потеряли до 345 человек, пять автомобилей, две боевые бронированные машины MaxxPro, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.

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