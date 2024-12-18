Прямая линия с Владимиром Путиным: как отправить обращение, задать вопрос и позвонить президенту

Прямая линия Владимира Путина традиционно пройдет в конце года. В ходе ежегодного события глава государства ответит на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. «Известия» рассказывают, как задать свой вопрос президенту в 2024 году.

Прием вопросов для прямой линии начался 8 декабря. Число обращений от россиян только за неделю превысило миллион. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы 19 декабря. Задать их можно несколькими способами.

Прямая линия с Путиным, начало в полдень по московскому времени 19.12.2024:

Обратиться через сайт

Оставить вопросы можно на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), который был создан специально для приема обращений граждан. Для этого нужно зарегистрироваться, указав свой номер телефона, либо войти через соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники». Вопросы принимаются как письменно, так и в формате видео.

Воспользоваться приложением

Для обращения на прямую линию также запущено бесплатное мобильное приложение «Москва-Путину». Программа доступна для смартфонов Android в магазинах RuStore, AppGallery и Google Play. Кроме того, установочный файл apk есть на официальном сайте мероприятия. Там же находится инструкция по установке. Как и в первом случае, вопросы принимаются в текстовом и видеоформате. Еще приложение дает возможность смотреть трансляцию прямо с устройства.

Позвонить по телефону

Самый простой способ задать вопрос президенту — позвонить по номеру 8-800-200-40-40, предоставленному организаторами прямой линии. Звонки бесплатные, они принимаются круглосуточно по всей территории России.

Отправить SMS

Граждане могут направлять свои вопросы и в SMS-сообщениях по номеру 0-40-40. Услуга бесплатна и доступна в любое время суток для абонентов с номерами российских операторов. При этом количество знаков ограничено.

Задать вопрос через соцсети

И наконец, задать вопрос можно в официальных сообществах прямой линии в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В первом случае необходимо нажать на кнопку «Написать сообщение» под обложкой группы. Во втором — выбрать кнопку «Задать вопрос Президенту РФ» или «Перейти». В сообществах также есть возможность загрузить видео с вопросом.

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