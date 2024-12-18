Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА
Сюжет:

Прямая линия с Владимиром Путиным: как отправить обращение, задать вопрос и позвонить президенту

Россиянам рассказали, как задать вопрос президенту на прямой линии
0
Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Прямая линия Владимира Путина традиционно пройдет в конце года. В ходе ежегодного события глава государства ответит на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. «Известия» рассказывают, как задать свой вопрос президенту в 2024 году.

Прием вопросов для прямой линии начался 8 декабря. Число обращений от россиян только за неделю превысило миллион. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы 19 декабря. Задать их можно несколькими способами.

Прямая линия с Путиным, начало в полдень по московскому времени 19.12.2024:

Обратиться через сайт

Оставить вопросы можно на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), который был создан специально для приема обращений граждан. Для этого нужно зарегистрироваться, указав свой номер телефона, либо войти через соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники». Вопросы принимаются как письменно, так и в формате видео.

Воспользоваться приложением

Для обращения на прямую линию также запущено бесплатное мобильное приложение «Москва-Путину». Программа доступна для смартфонов Android в магазинах RuStore, AppGallery и Google Play. Кроме того, установочный файл apk есть на официальном сайте мероприятия. Там же находится инструкция по установке. Как и в первом случае, вопросы принимаются в текстовом и видеоформате. Еще приложение дает возможность смотреть трансляцию прямо с устройства.

Позвонить по телефону

Самый простой способ задать вопрос президенту — позвонить по номеру 8-800-200-40-40, предоставленному организаторами прямой линии. Звонки бесплатные, они принимаются круглосуточно по всей территории России.

Прямая линия с Путиным – 2024: во сколько начало, где смотреть прямой эфир онлайн
Традиционно российский лидер ответит на вопросы граждан и журналистов в декабре

Отправить SMS

Граждане могут направлять свои вопросы и в SMS-сообщениях по номеру 0-40-40. Услуга бесплатна и доступна в любое время суток для абонентов с номерами российских операторов. При этом количество знаков ограничено.

Задать вопрос через соцсети

И наконец, задать вопрос можно в официальных сообществах прямой линии в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В первом случае необходимо нажать на кнопку «Написать сообщение» под обложкой группы. Во втором — выбрать кнопку «Задать вопрос Президенту РФ» или «Перейти». В сообществах также есть возможность загрузить видео с вопросом.

Последние новости о прямой линии Владимира Путина — в сюжете «Известий».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024