Семейных — подряд: софинансирование долгосрочных сбережений могут привязать к числу детей

Государственное софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) могут привязать к числу детей. Такое предложение обсуждается в рамках семейного инструмента для накоплений, создать который поручил президент на форуме «Россия зовет», рассказали источники «Известий», знакомые с ходом подготовки нового механизма, и подтвердили представители отрасли. Планируется, что участники ПДС смогут заключать договоры на несовершеннолетних детей, на которых будет распространяться отдельное софинансирование. Конкретных решений еще нет, уточнил один из собеседников «Известий» — различные предложения, в том числе и привязка госвзносов к числу детей, пока находятся в проработке.

Какой будет семейная программа долгосрочных сбережений

На форуме ВТБ «Россия зовет» в начале декабря президент Владимир Путин поручил правительству вместе с ЦБ разработать параметры инвестиционного семейного механизма по формированию долгосрочных сбережений. Глава государства упомянул и об одном из предполагаемых изменений – возможности получать налоговый вычет всем работающим членам семьи (в общей сложности — до минимум одного миллиона рублей в год). Пресс-служба Минфина тогда уточнила, что детали таких инструментов и сроки их запуска будут проработаны в ближайшее время. Другие подробности семейной программы пока не раскрывались.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Справка «Известий» С января этого года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая предполагает возможность для граждан накопить на свое будущее, образование детей и т.д. Чтобы стимулировать людей участвовать в программе, власти предусмотрели налоговый вычет с суммы взноса до 400 тыс. рублей, а также софинансирование со стороны государства — до 36 тыс. рублей в год. Согласно поручению президента, к концу 2024 года в программу через негосударственные пенсионные фонды (операторы ПДС) должно быть привлечено 250 млрд рублей.

Как удалось выяснить «Известиям», одна из инициатив, которая обсуждается при создании нового механизма сбережений, касается софинансирования инвестиций граждан в рамках ПДС. Предлагается привязать размер государственного взноса к числу детей в семье, рассказали несколько источников «Известий», знакомых с ходом обсуждения. Есть несколько предложений, в том числе и это, подтвердил другой собеседник «Известий». По его словам, окончательных решений пока нет — всё находится в проработке. Пресс-службы ЦБ и Минфина на запрос редакции не ответили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как сообщил «Известиям» председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай, идея привязки размера государственного софинансирования к числу детей была выдвинута отраслью в рамках подготовки семейной программы. Предлагается дать возможность заключать договора в пользу несовершеннолетних детей с отдельным софинансированием на каждого члена семьи, пояснил он. Такое решение, например, могло бы помочь накопить, например, на образование.

Сейчас софинансирование зависит только от дохода участника программы. Максимально от государства в качестве поддержки можно получить 36 тыс. рублей в год (360 тыс. за 10 лет, на которые рассчитан такой механизм). Для получения максимальной суммы гражданам, чей доход не превышает 80 тыс. рублей, нужно вносить 36 тыс. рублей в год. Людям с заработком от 80 тыс. до 150 тыс. рублей — 72 тыс., свыше 150 тыс. — 144 тыс. рублей.

Как распространение софинансирования на детей повлияет на привлекательность ПДС

Естественно, участники рынка считают привязку софинансирования к числу детей актуальной и полезной. По мнению Аркадия Недбая, механизм не только будет стимулировать семьи к накоплению средств на будущее своих детей, но и создаст дополнительную мотивацию для граждан в целом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Поддержка государства может сыграть ключевую роль в формировании финансовой грамотности и ответственности у родителей, — уверен он.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах тоже полагает, что любое расширение стимулов к долгосрочным сбережениям с понятной мотивацией полезно.

— Многодетным сложнее копить, поэтому логично расширять для них софинансирование, — отметил он.

В условиях высокой инфляции и скромной прогнозируемой доходности инвестиций в ПДС софинансирование остается единственным сильным местом программы, отметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Но даже оно, считает эксперт, не может защитить деньги от инфляции — особенно личной, которая на данный момент может доходить до 20–25%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Примерно такой уровень ставок по вкладам сейчас предлагают банки. Поэтому для улучшения ПДС следует в первую очередь обеспечить хотя бы доходность на вложенный капитал на уровне инфляции. В условиях рыночной экономики остальные условия программы вторичны, — подчеркнул Илья Жарский.

Какие еще изменения в ПДС предлагают государство и эксперты

Другие эксперты также согласны, что, прежде всего, важно усовершенствовать саму программу долгосрочных сбережений. О том, какие изменения могут в ней быть, «Известия» уже писали в сентябре. Планируется, например, расширить перечень жизненных ситуаций, при которых граждане смогут без потери дохода досрочно получить накопленные по программе средства. А также увеличить льготы работодателям, если они будут софинансировать взносы сотрудников и т.д.

Как сообщал ранее Минфин, на 1 ноября 2024-го участниками ПДС стали 1 млн 750 тыс. граждан, которые вложили в нее около 103 млрд рублей. Из них около 50 млрд — собственные взносы и 53 млрд — переведенные пенсионные накопления.

Для увеличения привлекательности программы, по мнению Антона Табаха, было бы логично усилить и мотивацию для работодателей софинансировать взносы сотрудников. Эксперт считает важной и интеграцию корпоративных пенсионных программ в ПДС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Это не так просто и с правовой, и с организационной точки зрения, но все проблемы вполне решаемы, — уточнил главный экономист «Эксперт РА».

Как считает Аркадий Недбай, также необходимо ускорить процесс перевода средств пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ПДС.

— Сейчас негосударственные пенсионные фонды могут осуществить такой перевод только один раз в год, а было бы целесообразно дать возможность делать это ежеквартально, — пояснил представитель НАПФ.

По его словам, важно упростить и ускорить процедуру получения гражданами софинансирования от государства, чтобы эти средства начислялись не позднее марта года, следующего за отчетным. Участники ПДС, подчеркнул Аркадий Недбай, должны понимать, как их деньги работают внутри механизма программы, и видеть свою прибыль.