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Новак заявил о запасах угля в России на 500 лет

Новак: запасов угля в России достаточно на 500 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Запасов угля в России достаточно на 500 лет. Об этом 15 декабря заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время рабочей поездки в Кемеровскую область.

«Я могу сказать, что точно у нас угольная отрасль будет продолжать развиваться, мы — третьи в мире по экспорту угля и по добыче. По запасам у нас еще угля достаточно на 500 лет», — отметил вице-премьер во время общения с работниками предприятий.

Новак заявил о необходимости диверсификации экономики в Кемеровской области, отметив, что нельзя зависеть только от угольной отрасли. Он добавил, что важен рост и других видов экономической деятельности.

Также в ходе посещения региона вице-премьер провел совещание по социально-экономическому развитию области. Во время двусторонней встречи с губернатором Кузбасса Ильей Середюком были рассмотрены возможности поставок угля из Кузбасса на внутренний рынок и на экспорт.

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Ранее, 11 декабря, президент России Владимир Путин в рамках совещания с правительством поручил срочно разработать план поддержки российской угольной отрасли. Министр энергетики РФ Сергея Цивилев указал, что угольная отрасль Кузбасса будет продолжать развиваться и у угольщиков большие и долгие перспективы в работе в отрасли.

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