Немецкие биатлонистки впервые с 2021 года выиграли эстафету на Кубке мира

Женская сборная Германии впервые с 2021 года выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Спортсменки допустили четыре промаха и преодолели дистанцию за 1 час 16 минут 13,6 секунды.

Второе место заняли французские биатлонистки с разницей в 1 минуту 05,7 секунды. Они также воспользовались 13 дополнительными патронами и зашли на второй штрафной круг. Бронзу на соревнованиях получили шведские спортсменки с результатом +1 минута 31,8 секунды. Они проехали один штрафной круг и использовали шесть доппатронов, уточнило издание «Спорт-Экспресс».

Ранее, 9 декабря, стало известно, что этап спринта второго этапа Кубка России по биатлону выиграла 23-летняя Анастасия Зырянова. Она не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, а дистанцию прошла за 21 минуту 50,7 секунды.