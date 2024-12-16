Новый кто: Озчивит заговорил на русском, Германика получила награду

В кинотеатре «Октябрь» состоялись закрытые премьерные показы фильма «Баба Яга спасает Новый год» и одиннадцатой части франшизы «Ёлки» со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом в одной из ролей. В «Лужниках» герои столичной светской хроники тестировали новый лед и дегустировали блины с икрой на открытии катка. Арт-интеллигенция изучала выставку «Будущее воспоминаний», посвященную Дому Демидова, а в ЦУМе наградили лауреатов премии Woman Who Matters, среди которых оказалась режиссер Валерия Германика. «Известия» — о главных светских событиях прошлой недели.

Новогодние кинопремьеры

Открыли светский календарь на прошлой неделе праздничные кинопремьеры. Старт в понедельник, 9 декабря, дал закрытый показ семейной комедии «Баба Яга спасает Новый год». Это сиквел фильма, где знакомая всем сказочная героиня в прошлый раз спасала мир.

В кинотеатре «Октябрь» новинку представила ее команда, актеры Глафира Тарханова, Артем Ткаченко, Людмила Артемьева, которая вновь исполнила роль харизматичной Бабы Яги. На этот раз ее героине в канун Нового года предстоит остановить могущественную Снежную королеву (Юлия Такшина), чьи коварные планы угрожают всему миру.

Фото: «Наше кино» Людмила Артемьева

На следующий день кинотеатр принимал еще одну кинопремьеру — уже одиннадцатую часть популярной франшизы «Ёлки». В свой второй десяток она вступила с зарубежной звездой. В одной из новелл, вдохновленной сказкой о Золушке, самого себя сыграл турецкий актер, звезда сериалов «Черная любовь» и «Великолепный век» Бурак Озчивит.

На показе, к разочарованию поклонниц турдизи, его самого не было, только лишь картонная фигура кумира, зато в красках о совместной работе рассказали его коллеги по площадке. Рузиль Минекаев, наиболее известный по «Слову пацана», сообщил, что Озчивит пригласил его в Стамбул, а актриса Мария Раскина вспомнила, как в их импровизации во время съемок родился один из эпизодов.

Ольга Серябкина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Кристина Бабушкина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Андрей Рожков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Рузиль Минекаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Валентина Мазунина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Дмитрий Шепелев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Картонная фигура Бурака Озчивита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Эпизод со шваброй мы придумали на съемочной площадке. Этого не было в сценарии. Мы бежали, снимали дубль, я упала в этом костюме Снегурочки, мы начали смеяться, массовка тоже. Я говорю: «Я как бабушка». Он отвечает: «Что? Бабушка?» (Мария повторяет с акцентом. — Ред.). Потом я говорю: «Швабра». И он повторяет: «Оу, швабра». Он так загорелся, как-то подхватил! — рассказала актриса.

В новой серии судьбы людей из разных уголков страны переплетаются неожиданным образом, чтобы одинокая учительница Валентина Михайловна получила поздравление. Среди первых зрителей были певица Ольга Серябкина, актеры Валентина Мазунина, Владимир Канухин, Андрей Рожков, Кристина Бабушкина, теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев, сценарист Андрей Золотарев и другие.

Михаилу Шуфутинскому интересно с Миа Boyka

В понедельник, 9 декабря, в отеле Сафмар Аврора Люкс объявили финалистов музыкальной премии «Виктория-2025». В ожидании церемонии Михаил Шуфутинский рассказал о коллаборации с молодыми коллегами. Когда народному артисту России поступают предложения спеть дуэтом, он рассматривает их с удовольствием. Но выбор делает всегда с осторожностью.

— Дуэт — это особая штука, это очень сложно, — признался Михаил Шуфутинский. — Должен быть конфликт или, наоборот, невероятное чувство, которое тебя не оставляет равнодушным ни на одну секунду. С Миа Boyka оказалось очень интересно, она удивительно целеустремленная артистка, умная, образованная, ко всем уважительная.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Михаил Шуфутинский и Миа Boyka

Клип на песню «Помада на щеке» вошел в шорт-лист премии в номинации «Музыкальное видео года». Композитор Дарья Кузнецова написала музыку на стихи Михаила Гуцериева.

По признанию Шуфутинского, песня тронула его. Приятно, что ее отметили в номинации, но Михаил рассказал, что помнит и те времена, когда песни в его исполнении не отмечались ни одной наградой. Одна из них — «З сентября» — заставила о себе говорить лишь спустя много лет после выхода.

Награды артист ценит, но порой они находят автора в самый неожиданный момент. Получит ли дуэт приз, поклонники узнают 1 марта.

Открытие выставки «Будущее воспоминаний»

Среда, 11 декабря, в светском календаре была за представителями арт-индустрии, которые встретились на открытии выставки-экскурсии «Будущее воспоминаний», посвященной истории Дома Демидова, хранящего память о своих владельцах.

В залах усадебного дома представлены работы современных авторов разных поколений, среди которых Семен Агроскин, Татьяна Баданина, Феликс Бух, Вероника Георгиева, Анна Желудь, Сергея Катран, Катерин Ковалева, Александр Шишкин-Хокусай, Ольга и Олег Татаринцевы и другие. Участники выставочного проекта исследуют события прошлого сквозь призму современности.

Фото: Николай Зверков

Премия Woman Who Matters 2024

По традиции под занавес уходящего года в декабре разными премиями чествуют лучших среди деятелей кино и театра, музыкантов и представителей других сфер. Прошлая светская неделя записала на свой счет одну из таких премий.

Фото: пресс-служба форума и премии Woman Who Matters Валерия Германика

12 декабря в ЦУМе прошло торжественное вручение наград Woman Who Matters 2024. Премия отмечает проекты, практики и программы российских и международных компаний, созданные женщинами, для женщин или поддерживающие идеи инклюзии и гендерного равенства. В этом году она прошла в восьмой раз.

Среди прочих наградой отметили режиссера Валерию Германику за работы, поднимающие социальные вопросы. Продолжат диалог участники по традиции на одноименном форуме 16 декабря в киноцентре «Мосфильм».

Открытие катка La Raquette

За неделю герои светской хроники прошли, кажется, по всем пунктам чек-листа для новогоднего настроения. Начинали за просмотром праздничных фильмов, а заканчивали на льду. В субботу, 14 декабря, гостей принимал каток La Raquette в «Лужниках».

Ксения Ермоленко и Павел Табаков Фото: Иван Мудров Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: Иван Мудров Матвей Лыков (справа) Фото: Саша Мурашкин Идрис Гитинаев Фото: Саша Мурашкин Маша Федорова Фото: Саша Мурашкин Михаил Ильин-Адаев и Кира Андреева Фото: Саша Мурашкин

Пока одни рассекали на коньках по только открывшемуся покрытию, другие тешили себя разными забавами на ярмарке по соседству: грелись у костра, дегустировали свежеиспеченные блины, щедро усыпанные красной икрой, пили чай из самовара и глинтвейн, дегустировали настойки. Всё — в окружении красавиц-елок, в свете переливающихся гирлянд и под аккомпанемент диджей-сетов Beznosuk и Geju.

Кульминацией вечера стало выступление мастеров своего дела — профессиональные фигуристы исполнили номер из ледового шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик». Среди гостей, которые ответственно поддержали альпийский дресс-код, были замечены актеры Павел Табаков и Матвей Лыков.