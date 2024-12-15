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Экс-руководство WorldSkills похитило более 130 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывшее руководство АНО WorldSkills Russia присвоило более 130 млн рублей бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Демография». Об этом 15 декабря заявил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Он уточнил, что факты хищения бюджетных средств были выявлены в мае текущего года. В связи с этим к уголовной ответственности были привлечены административный директор некоммерческой организации и директор дивизиона Агентства стратегических инициатив.

Курносенко также рассказал ТАСС, что на данный момент фигуранты находятся под арестом.

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20 июня в отношении «Ворлдскиллс Россия» провели финансовую проверку. С ее помощью были выявлены претензии по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения, на сумму более 300 млн рублей.

В этот же день правоохранительные органы задержали гендиректора АНО WorldSkills Роберта Фразова. В «Ворлдскиллс Россия» заявили, что агентство готово содействовать правоохранительным органам. В тот же день в суд поступили ходатайства об аресте Уразова и его сообщника, административного директора АНО — руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. 21 июля Замоскворецкий суд арестовал Уразова до 19 августа.

Помимо этого «Известия» ознакомились с картотекой арбитражных дел. В ней есть сведения о том, что разные образовательные организации за 2024 год подали в отношении «Ворлдскиллс Россия» 11 исков. Это вызвано тем, что агентство не выполняло своих обязательств по контрактам вовремя и полностью. Часть этих дел «Ворлдскиллс Россия» проиграло, теперь оно должно выплатить истцам запрошенные по искам средства.

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