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Максимы Горького: в Мастерской «12» Никиты Михалкова по-новому прочли «На дне»

Михаил Пореченков сыграл Сатина в новой постановке по классике
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Фото: mikhalkov12.ru
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Режиссер Роман Мархолиа представил свою версию пьесы Максима Горького «На дне». В главных ролях — народные артисты России Михаил Пореченков и Светлана Крючкова. Действие перенесено в наши дни. Ночлежка для столичных бездомных в новом прочтении — это капсульный отель. «Известия» оценили замысел постановщиков и его исполнение.

Откуда свет, раз солнца нет

«На дне» показывают в учебно-театральном комплексе ГИТИС, на улице Академика Пилюгина, 2. Там на время реконструкции сцены на Поварской разместилась «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Но скоро работы в историческом здании подойдут к финалу, и спектакли снова можно будет увидеть в обновленном пространстве в центре Москвы.

Режиссер Роман Мархолиа осовременил литературную основу Максима Горького. Ночлежка, которой владели господин Костылев (Евгений Дубовской) и его жена Василиса (Тамара Разоренова), у классика представляла собой подвал хозяйского дома «похожий на пещеру». С тяжелым потолком, каменными сводами, закопченными керосинками, и обвалившейся штукатуркой. Максим Горький написал эту пьесу в конце 1901 года. В скором времени ее уже поставил Константин Станиславский на сцене Художественного театра.

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Фото: mikhalkov12.ru

— Первое название пьесы было «Без солнца». А если без солнца, откуда свет? — задается вопросом режиссер. — Только изнутри. Этот спектакль о людях, светящихся изнутри. Что увлекает меня в пьесе «На дне», признанной шедевром мировой драматургии и самой известной пьесе Максима Горького? Неистребимый вкус к жизни ее персонажей, яростное стремление человека продлить свои дни, несмотря на суровые предлагаемые обстоятельства. Горький любуется бурностью русского человека, его устойчивостью, гибкостью и жизнелюбием.

Режиссер уверен: спектакль «На дне» — история о людях, выпавших из потока жизни по причине их бунтарской натуры. Горький некомплиментарен к своим героям, критичен к устройству русской действительности, но в своих выводах он оптимист. Жизнь может быть хаосом, вздором, жестокостью, но и тогда она благословенна. Сегодня, когда реальность становится всё более похожа на свою виртуальную копию и человек напоминает пластмассовый симулякр, наша радость — в создании на сцене живых характеров, исследовании многообразия и богатства русской натуры.

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Причудливые персонажи

Художник Владимир Ковальчук на сцене выстроил капсульный отель со спальными местами в виде ячеек камеры хранения. Десять светящихся окошек. На второй ярус можно забраться по лестнице. Это временное пристанище для заблудших сюда. В центре импровизированный экран, металлическая вокзальная скамья и большой стол, за которым собираются обитатели.

Вор, проститутка, шулер, торговка, полицейский, слесарь, сапожник — герои Горького не перевелись и в наши дни. Не имея собственного дома, им ничего не остается, как приспосабливаться к условиям и не терять бодрости духа. Как говорят создатели спектакля, живут они с куражом. Играют в шашки, режутся в картишки в «дурака», поют песни.

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Фото: пресс-служба «Мастерской «12» Никиты Михалкова»

За прообраз старца Луки Горький взял Толстого. Писателей связывали сложные отношения. Лука приходит в ночлежку и своими речами вносит смятение в общее бытование. Кого-то он жалеет, кому-то дает наставления. И вроде как «добрый дедушка» приводит людей к краю. Анна (Юлия Вострилова) заканчивает жизнь самоубийством. А Васька Пепел (Александр Фокин) решается на убийство хозяина заведения Костылева.

В «Табакерке» в 2000 году режиссер Адольф Шапиро поставил знаковый спектакль «На дне». На роль Луки пригласил Олега Табакова. С узнаваемыми напевными интонациями народный артист СССР играл тихого старца, в тельняшке и шерстяных носках. Он то ли святой, то ли обличитель, то ли аферист, который незаметно появлялся в ночлежке и так же тихо исчезал. У Романа Мархолиа Луку играет заслуженный артист России Игорь Яцко.

— Мой герой — материализованная философия, собирательный образ звучащего эфира, внутренний голос каждого персонажа, — говорит Яцко.

Громче других голос Сатина. Его в спектакле играет артист МХТ имени Чехова Михаил Пореченков. Даже известный всем тезис: «Человек — это звучит гордо!» — из его уст вырывается как крик души.

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Фото: пресс-служба «Мастерской «12» Никиты Михалкова»

Его персонаж очень импозантный мужчина. Он носит шляпу, красный пиджак на кожаный жилет. Рубашка то ли утеряна, то ли проиграна.

— Он веселый, а внутри бурлящий, кипящий так, что в конце концов эти эмоции вырываются наружу, — говорит Пореченков. — Не важно, в каких декорациях существуют герои. Мне кажется, люди не меняются по сути своей. В каждом из нас есть жажда познания, момент бунтарства.

Актриса Большого драматического театра (БДТ) Светлана Крючкова приглашена на роль Квашни. Народная артистка России будет приезжать из Петербурга, чтобы сыграть в постановке Романа Мархолиа. С ней в очередь Квашню играет Мария Ларина.

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Заслуженный артист России Сергей Баталов вносит в спектакль юмор. Его Медведев появляется в военной форме, в хромовых сапогах, с полевой сумкой-планшетом через плечо. Служивый больше напоминает белого офицера. А перед Квашней может танцевать в вязаной кофте с капюшоном.

Пьеса Горького прекрасна разнообразной палитрой образов. Их создают артисты «Мастерской «12» Никиты Михалкова»: Марианна Васильева (Наташа), Екатерина Нестерова (Настя), Данила Дзыгар (Барон), Владимир Кочетков (Бубнов), Александр Кижаев (Клещ), Александр Ведменский (Актер), Сергей Атрощенко (Алешка), Сергей Хачатуров (Кривой зоб), Сеферуллах Наврузбеков (Татарин).

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Фото: mikhalkov12.ru

— Автор не случайно помещает своих протеже — воров, убийц, шулеров, проституток — на самое дно жизни, в закрытое пространство ночлежного дома. Это Ноев ковчег, где спасаются неповторимые человеческие экземпляры, коими пренебрегает «нормальное» общество, — говорит Роман Мархолиа.

По его мнению, несмотря на то, что в пьесе главные герои — это «бывшие люди», на самом деле это бодрая история. При всей жестокости и обыденности своей жизни, персонажи Горького забавны, занятны, живописны, любопытны, причудливы, и в каждой строке пьесы слышатся слова автора: «Прощается вам, людишки, земная тварь, всё прощается, живите бойко! Превосходная должность быть на земле Человеком! Милые вы, черти лиловые!»

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