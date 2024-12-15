Юрист рассказал о способности мошенников оформлять займы по номеру СНИЛС

Если мошенники раздобудут номер СНИЛС жертвы, они смогут легко получить доступ к ее учетной записи на портале «Госуслуги» или оформить микрозаем. Об этом генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс сообщил 15 декабря.

«Первая и наиболее очевидная цель мошенников — доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». Если они знают ваш СНИЛС, это значительно упрощает процесс восстановления или взлома учетной записи», — рассказал Адамс «Газете.Ru».

Он отметил, что доступ к «Госуслугам» позволит мошенникам узнать паспортные данные, регистрационный адрес, налоговые сведения и информацию об имуществе человека. Обладая этими данными, злоумышленники могут попытаться оформить субсидии или подать заявки на государственные выплаты от имени жертвы, изменить ее регистрационные данные, и всё это создаст настоящие сложности для истинного владельца аккаунта.

«Кроме того, СНИЛС может использоваться для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых сервисах. Это позволяет мошенникам скрывать свои следы при проведении нелегальных операций», — объяснил юрист.

В частности, злоумышленники пытаются маскировать свои переводы денег, покупку запрещенных законом товаров или отмывание средств. Более того, аккаунты, которые зарегистрированы на чужие данные, высоко ценятся среди преступников, потому что дают нужную им анонимность.

Микрофинансовые организации, как обратил внимание Адамс, часто ограничиваются минимальным количеством информации о клиенте, чтобы идентифицировать его, и среди этих данных может быть, в частности, номер СНИЛС. В сочетании с ФИО и копией паспорта он поможет злоумышленнику «подтвердить» свою личность и оформить микрозаем на жертву, которая потом столкнется с долгами и испорченной кредитной историей.

Помимо этого номер СНИЛС может рассказать мошеннику о примерном уровне доходов жертвы, потому что по нему можно узнать размер пенсионных отчислений, запросив информацию из пенсионного фонда. Адамс подчеркнул, что скомпрометированный номер СНИЛС несет угрозу именно в сочетании с другими имеющимися данными, и напомнил, что нельзя сообщать такую информацию никому из незнакомцев, кем бы они ни представлялись.

8 декабря менеджер по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян рассказал «Известиям», что важно понимать, что данные почти каждого гражданина уже скомпрометированы — это следует из анализа баз, утекших в Сеть. Часто мошенники используют такие данные при общении с жертвой, чтобы вызвать у нее доверие. Столкнувшись с подобными злоумышленниками, нельзя переходить по ссылкам, которые они присылают, называть коды из СМС. Важно регулярно менять пароли для аккаунтов, не используя одинаковые данные для входа.