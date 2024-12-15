Генсек НАТО Марк Рютте пытается привить европейцам «военное мышление» и заставить их дать согласие на то, чтобы их пенсии и социальные выплаты были перенаправлены на военные цели. Об этом 15 декабря заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Генсек НАТО — это главным образом пропагандист, который изрекает банальности насчет защиты «свободы», равно как и прочую чушь насчет того, что Россия якобы несет угрозу для «свободы Европы». Во-первых, Россия не угрожает Европе — это Европа предоставляет Украине ракеты для ударов по России. Во-вторых, в Европе уже нет подлинной свободы — вместо нее либеральная полудиктатура, стремящаяся к превращению в полную диктатуру», — написал Пушков в Telegram-канале.

12 декабря Рютте призвал направить на производство оружия часть пенсий и социальных выплат в Евросоюзе, уточнив, что военные расходы альянса должны превысить 3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Он добавил, что сейчас ситуация в области безопасности альянса оставляет желать лучшего.

Днем ранее СМИ сообщили, что руководство НАТО планирует установить новые цели по производству вооружений, что вынудит членов альянса тратить 3% от ВВП на оборону. Члены альянса должны будут увеличить объемы производства как оружия, так и боеприпасов уже в следующем году.

До этого, 7 ноября, Рютте заявил, что страны альянса будут тратить на оборону больше 2% от ВВП, как этого требовал избранный президент США Дональд Трамп. Он отметил, что американский лидер в свой предыдущий президентский срок был прав, говоря о том, что страны НАТО должны тратить больше 2% на оборону.