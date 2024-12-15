Самолет из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за снегопада

Из-за сильного снегопада рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва – Самарканд не смог приземлиться в аэропорту назначения и ушел на запасной аэродром в Ташкент. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба управляющей компании Uzbekistan Airports.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (видимость ниже нормы) в аэропорту Самарканд экипаж рейса U6-2771 авиакомпании Ural Airlines по маршруту Москва – Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Там добавили, что самолет приземлился в столице Узбекистана в 9:17 (7:17 мск).

Ранее, 13 декабря, в самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», который летел из Санкт-Петербурга в Москву, произошла разгерметизация, и рейс вернулся на аэродром вылета, никто не пострадал. Причиной происшествия, предварительно, стал люк, который не закрыл персонал на земле, а экипаж воздушного судна заметил проблему уже в воздухе.