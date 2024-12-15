Реклама
Прямой эфир
Общество
Магнитная буря класса G1 накрыла Землю
Авто
В России в ноябре сократилось число выданных автокредитов
Общество
В России объявили об отборе кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Общество
Радионова сообщила о загрязнении береговой линии Анапы после ЧП с танкерами
Авто
Автоэксперт назвал минусы самостоятельной полировки машины
Мир
СМИ сообщили о нежелании Макрона назначать Байру на пост премьера
Общество
Очевидцы взрыва на Рязанском проспекте в Москве рассказали о случившемся
Общество
Сотрудники ФТС пресекли попытку вывоза 12 лап гималайского медведя в КНДР
Мир
В раде заявили о сигналах Запада заключить мирное соглашение по Украине
Авто
Кроссовер Omoda C7 появится в России до конца зимы
Армия
В Запорожской области Росгвардия сбила украинский дрон из стрелкового оружия
Здоровье
Врач рассказала о риске развития рака молочной железы при наличии генных мутаций
Общество
Анна Седокова прокомментировала смерть своего бывшего мужа
Общество
Медведев назвал теракт на Рязанском проспекте агонией бандеровского режима
Авто
Jetour представила кроссовер X70 в России
Происшествия
Актера Даниила Галушку обокрали в центре Москвы
Пресс-релизы
Начались съемки драматического триллера «РЕЗЕРВАЦИЯ»
Общество
РЖД представили импортозамещенный «Сапсан» в честь 15-летия его запуска
Сюжет:

Нарышкин не обсуждал украинские удары по РФ и ответ «Орешником» с главой ЦРУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в воскресенье, 15 декабря, сообщил, что не общался с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом на тему ударов Украины по территории РФ дальнобойным оружием и применения «Орешника» в ответ на эти атаки.

«Нет, не общался», — заявил Нарышкин «РИА Новости» в ответ на соответствующий вопрос.

Постоянный виток: за новыми ракетными ударами ВСУ последует военный ответ
В Минобороны России рассказали об атаках западным оружием на Курскую область и предупредили о последствиях

Ранее, 12 декабря, в пресс-бюро СВР отметили, что эксперты НАТО прекрасно понимают, что нельзя скрыть причастность военнослужащих из стран альянса к ударам киевского режима западным дальнобойным оружием по территории России, ведь всем известно, что полетные задания для ракет невозможно загрузить без участия страны-изготовителя.

Минобороны РФ 11 декабря сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по военному аэродрому в Таганроге шестью баллистическими ракетами ATACMS, две из них сбили с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь», а остальные были сведены с курса средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Позже, 13 декабря, в министерстве сообщили, что в ответ на эту атаку армия России нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины.

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — 21 ноября сообщил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что этот шаг стал ответом на эскалацию украинского конфликта, которую совершили западные страны.

В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит эти испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято. Он также рассказал, что у «Орешника» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель, и всё находящееся в эпицентре взрыва превращается в пыль.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024