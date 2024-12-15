Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в воскресенье, 15 декабря, сообщил, что не общался с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом на тему ударов Украины по территории РФ дальнобойным оружием и применения «Орешника» в ответ на эти атаки.

«Нет, не общался», — заявил Нарышкин «РИА Новости» в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее, 12 декабря, в пресс-бюро СВР отметили, что эксперты НАТО прекрасно понимают, что нельзя скрыть причастность военнослужащих из стран альянса к ударам киевского режима западным дальнобойным оружием по территории России, ведь всем известно, что полетные задания для ракет невозможно загрузить без участия страны-изготовителя.

Минобороны РФ 11 декабря сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по военному аэродрому в Таганроге шестью баллистическими ракетами ATACMS, две из них сбили с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь», а остальные были сведены с курса средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Позже, 13 декабря, в министерстве сообщили, что в ответ на эту атаку армия России нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины.

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — 21 ноября сообщил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что этот шаг стал ответом на эскалацию украинского конфликта, которую совершили западные страны.

В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит эти испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято. Он также рассказал, что у «Орешника» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель, и всё находящееся в эпицентре взрыва превращается в пыль.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.