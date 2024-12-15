Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР
Армия
Силы ПВО за полчаса уничтожили пять БПЛА над Белгородской областью
Мир
Вице-канцлер ФРГ заявил о «загнанной в угол» немецкой бизнес-модели
Мир
Трамп назначил Гренелла посланником президента по особым поручениям
Общество
Юрист предупредил об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ
Мир
Посол РФ в Молдавии указал на готовность к диалогу Москвы с Кишиневым
Армия
Десантники при помощи БПЛА доставили припасы подразделениям в Херсонской области
Армия
Российский офицер заявил о переброске ВСУ инструкторов НАТО в Курскую область
Мир
В ФРГ рассказали о желании немцев переехать в РФ из-за экономической ситуации
Происшествия
Средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Туапсинский район Краснодарского края
Мир
В ФРГ рассказали о 21% живущих за чертой бедности граждан
Спорт
МИД Украины потребовал от ФИФА публичных извинений за карту без Крыма
Политика
Пушков обвинил Рютте в использовании «угрозы» РФ для выбивания денег на оборону
Мир
Экс-президент США Джимми Картер пропустит инаугурацию Дональда Трампа
Общество
Кремлевская новогодняя ель оказалась второй по высоте в Европе
Спорт
Хоккеист «Торонто» Мэттьюс повторил рекорд Овечкина
Армия
Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Мир
В Японии из-за непогоды снова отменили запуск частной ракеты Kairos

В ходе вооруженных нападений в Западном Нигере были убиты 39 человек

0
Фото: ТАСС/LEGNAN KOULA
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Из-за двойного нападения вооруженных формирований на западе Нигера были убиты 39 мирных жителей, включая детей. Об этом 14 декабря сообщает агентство AFP со ссылкой на минобороны.

Как отметили представители ведомства, нападения произошли 12 и 14 декабря в Либири и Кокору — населенных пунктах на границе с Буркина-Фасо.

Афросоюз: разорвет ли Буркина-Фасо дипотношения с Украиной
Почему на этот шаг уже решились Мали и Нигер и каковы интересы Киева на континенте

10 декабря Франция приступила к выводу из Чада подразделений своей армии после разрыва с властями африканской страны соглашения о военном сотрудничестве. В рамках первого этапа истребители Mirage направились из столицы Чада Нджамены в район базирования на востоке Франции.

Ранее, 7 декабря, президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прекратил полномочия премьер-министра Аполлинера Кьелема де Тамбела и распустил правительство страны. Отмечается, что отправленное в отставку правительство будет работать до назначения нового состава.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024