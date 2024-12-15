В ходе вооруженных нападений в Западном Нигере были убиты 39 человек
Из-за двойного нападения вооруженных формирований на западе Нигера были убиты 39 мирных жителей, включая детей. Об этом 14 декабря сообщает агентство AFP со ссылкой на минобороны.
Как отметили представители ведомства, нападения произошли 12 и 14 декабря в Либири и Кокору — населенных пунктах на границе с Буркина-Фасо.
10 декабря Франция приступила к выводу из Чада подразделений своей армии после разрыва с властями африканской страны соглашения о военном сотрудничестве. В рамках первого этапа истребители Mirage направились из столицы Чада Нджамены в район базирования на востоке Франции.
Ранее, 7 декабря, президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прекратил полномочия премьер-министра Аполлинера Кьелема де Тамбела и распустил правительство страны. Отмечается, что отправленное в отставку правительство будет работать до назначения нового состава.