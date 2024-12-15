Трамп назначил Гренелла посланником президента по особым поручениям

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки Ричарда Аллена Гренелла на пост посланника главы государства по особым поручениям. Об этом американский лидер сообщил 14 декабря в социальной сети Truth Social.

«Рик будет работать в некоторых самых горячих точках по всему миру....» — написал Трамп.

Избранный президент США отметил, что Гренелл будет бороться за мир и «ставить Америку на первое место».

Ранее, 10 декабря, Дональд Трамп предложил кандидатуру Эндрю Фергюсона на пост руководителя Федеральной торговой комиссии США. Издание Politico сообщило, что Фергюсон может взять на себя роль председателя сразу после инаугурации Трампа, так как он уже является членом торговой комиссии,

До этого, 9 декабря, избранный американский президент сообщил, что должность первого заместителя госсекретаря может получить бывший посол США в Мексике Кристофер Ландау. Трамп добавил, что Ландау на посту посла США в Мексике работал над сокращением нелегальной миграции, снизив ее до самого низкого уровня в истории.

Тогда же Трамп сообщил, что назначит Майкла Энтона главой отдела политического планирования Госдепа. Отмечается, что в первый президентский срок Трампа он фактически был советником президента по стратегическим коммуникациям.

Перед этим, 6 декабря, стало известно, что Трамп назначил инвестора, бывшего директора финансовой компании PayPal Дэвида Сакса ответственным за политику администрации США в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалют. Избранный президент отметил, что Сакс сосредоточится на обеспечении лидерства США в обеих областях.

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.