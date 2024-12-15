В Интерполе раскрыли подробности дела экстрадированного из Колумбии в РФ наркобарона

Подробности дела об экстрадированном в Россию наркобароне Мунозе Рамирезе Карлосе Альберто, известном в РФ как Карлос, раскрыл 14 декабря в беседе с «Известиями». глава информационного отдела Интерпола Колумбии майор Иван Дарио Кардона.

По словам главы Интерпола, колумбийские правоохранители задержали наркобарона в 2018 году. Преступник несколько лет скрывался в муниципалитете Тулуа в районе Чиминангос. Чтобы экстрадировать Муноза в Россию, потребовалось практически шесть лет.

«Экстрадиция — это административная процедура, которая зависит от многих аспектов, поэтому, пока решаются все эти вопросы, связанные не только с полицией, но и с дипломатическими ведомствами, с министерствами и с Генеральной прокуратурой, проходит время, необходимое для осуществления экстрадиции», — уточнил Кардона.

Он также заявил, что Муноз отвечал за наркотрафик из Колумбии в Москву. Для этого он использовал частные самолеты и посредников.

«Этот человек отвечал за доставку наркотиков из Колумбии в Москву на коммерческих самолетах. Единственное, что нам известно, это то, что он использовал российские группы для отправки наркотиков, но больше нам ничего не известно», — сообщил глава Интерпола.

Ранее, 12 декабря обвиняемый в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств Рамирез Мунозе был экстрадирован из Республики Колумбия в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпол МВД России и ФСИН России.

По предварительной информации, в мае 2016 года обвиняемый вместе с сообщниками организовал транспортировку кокаина из Колумбии в Россию при помощи авиасообщения. Наркотик общим весом более 3,2 кг был спрятан в двух почтовых отправлениях.

Ранее, 6 декабря, сотрудники Федеральной службы безопасности и Федеральной таможенной службы задержали членов колумбийского картеля «Кали» с 570 кг кокаина, которые предназначались для перевозки в страны Евросоюза.