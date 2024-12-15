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Ставка на парные билеты на «Щелкунчик» в Большой театр выросла в пять раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ставка за парные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре на показ 31 декабря в 19:30 превысила первоначальную стоимость в пять раз и составила 500 тыс. рублей (при начальной стоимости в 100 тыс. рублей). Об этом 14 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Цена за комплект из двух билетов в партер составила 500 тыс. рублей, один билет в партер стоит 95 тыс. рублей, что в два раза больше начальной стоимости. Сообщается, что самое выгодное предложение — комплект из четырех билетов за 260 тыс. рублей, цена которого превысила первоначальную на 30%.

Большой театр начал продажу на «Щелкунчика» 14 декабря в 10:00. В продаже были представлены только сеансы на 31 декабря в 12:00 и 19:30.

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Днем ранее ставка за билет на традиционный новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре на показ 29 декабря в 19:00 превысила первоначальную более чем в три раза и составила 165 тыс. рублей (при начальной стоимости в 50 тыс. рублей).

До этого, 2 декабря, сообщалось, что сайт Большого театра оказался временно недоступен после старта продаж билетов на показ «Щелкунчика». При попытке перейти к выбору билета или войти в личный кабинет возникала ошибка: «ведутся технические работы» или «сайт недоступен». Также у некоторых пользователей могло некорректно отображаться количество доступных билетов.

Ранее, 25 ноября, в пресс-службе Большого театра сообщили, что из-за популярности балета «Щелкунчик» процесс продажи билетов на его показы в этом году изменился. Так, продажа через кассы была отменена и появилась возможность приобрести некоторые билеты на аукционе.

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