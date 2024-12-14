На Мальдивах ввели запрет на вейпинг

Власти Мальдив ввели запрет на вейпинг с 15 декабря. Об этом 14 декабря сообщило издание The Press.

«Запрет на вейпинг вводится в соответствии с первой поправкой к закону о борьбе против табака, принятой парламентом 12 ноября», — говорится в публикации.

Согласно законопроекту, на Мальдивах запрещается импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, а также вейпов и изделий, которые предназначены для использования с этими устройствами.

За нарушение закона установлены штрафы.

Ранее, 2 декабря, в Госдуме РФ предложили запретить курение на ходу. Зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов от партии «Новые люди» в обращении главе Минздрава России Михаилу Мурашко отметил, что вредные привычки в российском обществе пока остаются довольно распространенными, и курение среди них — одна из самых часто встречающихся. Такое положение, как отметил зампред комитета ГД по спорту, противоречит главной цели жителей России — вырастить молодое поколение здоровым и спортивным.