В Дагестане восстановили нарушенную из-за ветра и снегопада работу энергообъектов

Специалисты устранили все повреждения энергообъектов после сильного ветра и снегопада в Дагестане. Об этом 14 декабря рассказали в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

Ранее сообщалось что более 50 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.

«Специалисты филиала «Дагэнерго» устранили все технологические нарушения в основной сети 6–110 кВ (обеспечивает электроэнергией населенные пункты) после ураганного ветра и снегопада. В настоящее время энергетики выполняют индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ (обеспечивает электроснабжение жилых домов)», — указано в Telegram-канале компании.

В восстановительных работах участвовали 92 бригады «Дагэнерго», в состав которых входили 276 специалистов и 92 единицы техники. Также сообщается, что сотрудники филиала были переведены на особый режим работы в связи с ухудшением погодных условий.

Ранее, 25 октября, Магадан завалило снегом, в результате чего множество автомобилей увязло в сугробах. Пожарные и спасатели оказывали помощь застрявшим водителям. Кроме того, сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий в школах Магадана ввели свободное посещение.