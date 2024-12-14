В центре Махачкалы загорелось здание хлебозавода
В центре Махачкалы загорелся Хлебозавод, площадь возгорания составляет 80 кв м. Об этом 14 декабря сообщило ГУ МЧС России по Дагестану.
«По системе «112» поступило сообщение о пожаре на Хлебозаводе-9 в Махачкала по ул. Титова, 9», — сказано в сообщении в Telegram-канале.
Жертв и пострадавших в результате возгорания нет, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Ранее, 12 декабря, пожар произошел на складе стройматериалов в Барнауле. К тушению были привлечены 80 сотрудников и 23 единицы техники, в том числе два пожарных поезда.
При пожаре произошло частичное обрушение кровли, площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м. Позже стало известно, что открытое горение ликвидировали. Согласно данным МЧС РФ, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нет.