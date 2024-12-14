В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военных в зоне СВО
Ефрейтор Илья Дечев оказал первую помощь четырем раненым сослуживцам и вытащил их из-под боевого огня. Об этом 14 декабря сообщило Минобороны РФ.
После боя Дечев доставил раненых в полевой медицинский госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Благодаря его действиям жизни пострадавших российских военнослужащих были спасены.
В Минобороны РФ также рассказали о сержанте Семене Маковкине, который возглавлял оборону опорного пункта, подвергшегося атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный грамотно организовал оборону, и его бойцы вступили в бой с многократно превосходящими силами противника.
«Проявляя мужество и героизм, под непрекращающимся огневым воздействием украинских боевиков Семен руководил обороной опорного пункта, лично действуя на самых сложных участках местности», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
В результате Маковкин и его подчиненные смогли предотвратить прорыв противника и избежать окружения, нанеся при этом значительный урон живой силе ВСУ, что способствовало ее отступлению.
Ранее, 9 декабря, в Минобороны РФ рассказали о подвиге капитана медицинской службы Беллы Карибовой. Она выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах.
Также Карибова участвовала в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях различной степени тяжести, организовывала эвакуацию пострадавших в безопасный район.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.