«Рано или поздно «Динамо» займет первое место»
Уже не первый сезон одним из наиболее самобытных клубов первой лиги чемпионата России по футболу считается нижнекамский «Нефтехимик». При одном из самых маленьких бюджетов он уверенно держится в середине турнирной таблицы. С декабря 2020 года его главным тренером работает Кирилл Новиков, ранее возглавлявший московское «Динамо». В свое время он спас московский клуб от вылета из РПЛ и затем вывел с шестого места в Лигу Европы.
В нынешнем сезоне «Нефтехимик» ушел на зимнюю паузу, занимая 11-е место среди 18 команд. В интервью «Известиям» Кирилл Новиков оценил выступление своих подопечных, уровень ФНЛ, объяснил, почему его клубу тяжело бороться за выход в РПЛ, и поделился мнением о текущем выступлении московского «Динамо».
— Как по пятибалльной шкале оцените прошедший отрезок сезона вашей команды?
— На четверку с минусом. Потому что были некоторые игры, которые мы могли выиграть. К сожалению, где-то не удерживали победы, где-то вообще проигрывали не по игре. Поэтому скорее недобрали очков, чем взяли то, что могли. В общем, есть куда стремиться. Надеюсь, во второй части чемпионата мы сможем повыше подняться в таблице.
— Сколько недобрали очков?
— Очков семь стопроцентно — это то, что сразу в голову приходит.
— То есть могли быть в зоне переходных матчей или около нее?
— Я думаю, что где-то близко, да.
— По итогам прошлого сезона ФНЛ пополнили три не самых бедных клуба РПЛ — «Урал», «Балтика» и «Сочи». С учетом того, что они сохранили стабильное финансирование, в первой лиге стало сложнее играть?
— Безусловно. Перечисленные вами команды обладают большими бюджетами, классными игроками и двумя составами. Если у нас в «Нефтехимике» обойма — 17 человек, то у них — 30. Да, стало сложнее, но и интереснее. Такая конкуренция позволяет нашим молодым ребятам прогрессировать и расти.
Игроки ФК «Урал»
— Эти три команды вместе с «Торпедо» занимают сейчас первые четыре места в таблице первой лиги. Кто-то еще вмешается в борьбу за прямое попадание в РПЛ и участие в переходных матчах?
— Я думаю, некому больше вмешаться. Эти четыре команды будут бороться за прямой выход в РПЛ и за переходные матчи.
— При всей ограниченности бюджета «Нефтехимика» у вас бывали отрезки, когда команда оказывалась вблизи зоны переходных матчей, но потом случались серии без побед, и она откатывалась вниз. Вы допускаете вариант, что в обозримом будущем сможете прыгнуть выше головы и стабильно побороться за что-то серьезное в первой лиге?
— Смотрите, у нас бюджет в три раза меньше, чем у «Ротора» (Волгоград). Чтоб вы понимали. Для того, чтобы ставить определенные задачи, нужно определенное комплектование. Для этого нужны другие возможности. Поэтому пока у нас не будет значительного повышения бюджета, мечтать об РПЛ не приходится. Но в «Нефтехимике» все ребята амбициозные. Все хотят себя зарекомендовать и уйти в команду Премьер-лиги.
На этом мы строим возможный прогресс команды — привлекаем игроков молодых, голодных, которые хотят расти. Мы не заинтересованы в ветеранах, которые заканчивают с футболом, — у нас немножко другой путь. Один из способов у клуба заработать — это именно продажа игроков. Это одна из задач, которую перед нами ставят.
— Пока не видите возможности повторить то, что сделал «Факел» в 2022 году, когда вышел в РПЛ, хотя имел далеко не самый большой бюджет?
— Бюджета меньше, чем у нас, ни у кого нет в ФНЛ-1. У того же «Факела» в 2022-м бюджет был больше, чем у нас. И Воронеж тогда ставил задачу выйти в РПЛ и комплектовался под это дело. Поэтому лично для меня в их успехе ничего удивительного не было. Они провели классный сезон и действительно были одной из самых сильных команд у нас в лиге.
Будем ли мы пытаться повторить что-то подобное, надо спросить у руководителей нашего клуба. Если предположить и пофантазировать, что в какой-то сезон мы вдруг окажемся вблизи зоны выхода наверх, то деньги на усиление состава найдутся. И руководители решат те вопросы, которые пока не дают нам возможность бороться за самые высокие места.
— В последние недели много шума наделали высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о возможной коррупции в российском футболе, в частности в судействе. Сталкивались с чем-то подобным? Может быть, с ваших команд требовали денег за «правильное» судейство?
— Я вообще не могу эту тему комментировать. Потому что это не мои высказывания, а губернатора, который должен каким-то образом подкреплять свои слова. Ни меня, ни нашей команды это не касается. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос вообще никак.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
— В последние годы несколько раз проходила в СМИ информация, что вас приглашал на работу «Пари Нижний Новгород». Всё-таки был такой вариант?
— Да, предложение было. Но нужно взвешивать все «за» и «против». Были моменты, которые мне не понравились при переговорах. Поэтому я решил остаться в «Нефтехимике».
— При переговорах с нынешним спортивным директором «Пари НН» Александром Удальцовым и его замом Владимиром Рыковым?
— Нет, они пришли чуть позже. Это было до них.
— Как вам нынешнее «Динамо»?
— Нужно найти баланс между обороной и атакой. Тогда это будет очень мощная сильная команда, претендующая на первое место. Пока этого баланса я не вижу, поэтому вряд ли можно говорить, что «Динамо» будет бороться за чемпионство.
ФК «Динамо»
— Нет ощущения, что весной был упущен исторический шанс, когда «Динамо» было в одном очке от первого с 1976 года чемпионства? Не сильно ли надломит это клуб на ближайшие годы?
— Шанс, безусловно, был фантастический. Его нужно было использовать. К сожалению, не получилось. Но я знаю амбиции руководства клуба. И рано или поздно задача занять первое место решится — я в этом не сомневаюсь.
— Арсен Захарян долго не играет в Испании из-за травмы. На ваш взгляд, почему ему тяжело дается выступление в «Реал Сосьедад», хотя после трансфера прошло уже почти полтора сезона?
— Моя версия в том, что интенсивность в чемпионате Испании значительно выше, чем в чемпионате России. С учетом того, что там Арсену приходится для успеха прилагать больше усилий, чем в РПЛ, организм не всегда выдерживает. Отсюда и травмы. Они мешают Арсену раскрыть свой потенциал. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к местному уровню и интенсивности, чтобы его организм адаптировался. Тогда уменьшится количество травм, которые мешают раскрыться в полной мере.
Игрок ФК «Реал Сосьедад» Арсен Захарян
— В российском чемпионате на уровне РПЛ и первой лиги можно повысить интенсивность? Или мы безнадежно отстали от Европы?
— Повысить интенсивность можно. Главное, чтобы при этом мастерство футболистов не страдало. Вопрос, насколько с повышением интенсивности мастерство игроков позволит эту интенсивность поддерживать. Если не позволит, то будет большее количество брака и больше потерь. Отстали ли мы от Европы? На этот вопрос можно будет ответить только тогда, когда вернемся в еврокубки.