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Вучич заявил о неготовности обсуждать потенциальные санкции в отношении Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сербия не готова в данный момент «даже обсуждать» потенциальные санкции в отношении России. Об этом 14 декабря заявил президент страны Александр Вучич на фоне появления сообщений о планах США ввести санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС).

«Как президент Сербии и как человек, председательствующий в Совете национальной безопасности, я не готов на данный момент даже обсуждать потенциальные санкции в отношении Москвы», — сказал Вучич телеканалу РТС, видео было опубликовано на YouTube-канале телеканала.

Ранее Вучич сообщил о том, что информация о скором введении Штатами санкций против «НИС» подтвердилась, однако сербское руководство не получало на данный момент соответствующего официального документа. Президент уточнил, что по получении такого документа постарается поговорить с США и Россией в целях урегулирования проблемы.

«После того как мы увидим официальный документ, мы сначала поговорим с американцами, потом поговорим с русскими. Мы должны решить проблему, мы не можем оставить Сербию без нефти посреди зимы. Одновременно мы постараемся сохранить дружеские отношения с Россией, но также и не испортить отношения с теми, кто вводит санкции», — добавил Вучич.

Глава Сербии напомнил, что его страна с самого начала украинского конфликта вела «принципиальную, серьезную и ответственную политику», выступая за мир.

«С самого начала мы придерживались принципов международного права, уважали Устав ООН и просили мира и перемирия, не вводили санкции против Российской Федерации», — заключил глава государства.

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Накануне стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) могут утвердить 15-й пакет антироссийских санкций в понедельник, 16 декабря.

Ранее, 11 декабря, новый санкционный пакет Брюсселя согласовали послы европейских стран. Сообщалось, что он дополняет уже существующий список новыми физическими и юридическими лицами и направлен против организаций в России и третьих странах.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года.

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